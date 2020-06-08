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Пашинян и члены его семьи выздоровели после коронавируса

  • 8.06.2020, 13:51
Пашинян и члены его семьи выздоровели после коронавируса
Никол Пашинян

Премьер Армении заявил, что повторные тесты оказались отрицательными.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что он и члены его семьи выздоровели после заражения коронавирусом.

«Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные. Они были отрицательными также вчера. Конечно, сроки и обстоятельства нашего заражения должны быть пересмотрены. Но в данный момент важно, что мы все здоровы и у нас есть иммунитет», - написал Пашинян в Facebook, пишет ria.ru.

О подтвержденном у себя коронавирусе премьер сообщил 1 июня.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 325 человек, 4099 излечились и 211 скончались.


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