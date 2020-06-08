закрыть
8 июня 2020, понедельник, 16:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Война наемников между Россией и Турцией в Ливии

  • 8.06.2020, 14:24
  • 3,748
Война наемников между Россией и Турцией в Ливии
иллюстрационное фото

Именно вмешательство российских наемников ввело ливийский кризис в новую эру опосредованной войны.

" (...) Муаммар Каддафи массово вербовал иностранных наемников в Ливии, особенно туарегов, в рамках своего "Исламского легиона". После падения ливийского деспота в 2011 году часть из них вернулась в Мали и способствовала основанию группы джихадистов "Ансар ад-Дин"*, которая до сих пор остается одной из самых опасных в этом районе. Халифа Хафтар, бывший генерал Каддафи, который с 2014 года пытается утвердить свою безраздельную власть над всей Ливией, завербовал тысячи наемников в Судане и Чаде. Они были включены в вспомогательные войска "Ливийской национальной армии" (ЛНА), как называется ополчение нынешнего маршала Хафтара. Но именно вмешательство российских наемников в октябре 2018 года на стороне Хафтара ввело ливийский кризис в новую эру опосредованной войны", - пишет историк и арабист Жан-Пьер Филью в Le Monde (перевод – inopressa.ru).

"Кремль успешно опробовал в Сирии такую форму применения силы, где боевые действия на местах ведутся не регулярными вооружёнными силами, а наемниками из частных военных компаний, которые нередко сами являются ветеранами российской армии. Такая конфигурация позволяет отрицать любое официальное участие в конфликте, а также "передать в частный сектор" возникающие потери. Так, группа Вагнера во главе с бывшим офицером военной разведки, которая уже активно участвовала в боях Сирии, была мобилизована в интересах ЛНА, хотя считается, что Россия признала власть Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. В апреле 2019 года Хафтар отмел план национального примирения под эгидой ООН и начал наступление на Триполи, которое он рассчитывал сделать молниеносным. Он пользуется поддержкой Эмиратов, Египта и Саудовской Аравии, но решающее значение в ожесточенных боях вокруг столицы имеют именно русские наемники", - отмечает автор статьи.

"ООН недавно оценила число задействованных в Ливии наемников группы Вагнера в 1 тыс. человек, 122 из них включены в подробный список. Иногда на них возлагается задача по эксплуатации российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", поставляемого Объединенными Арабскими Эмиратами. Эскалация интернационализации конфликта привела к тому, что ПНС попросило о помощи Турцию, чье прямое вмешательство с января прошлого года изменило баланс сил", - говорится в статье.

"(...) Турция, как и Россия, перенесла в Ливию такой режим участия, который, по ее мнению, оказался успешным в Сирии. Арабские и туркменские вспомогательные войска, которые сопровождали турецкое наступление в октябре 2019 года на курдских ополченцев (и оказались виновны в серьезных военных преступлениях), вновь вербуются тысячами, на этот раз для поддержки турецких операций в Ливии. Сегодня их число оценивается в 7 тыс. человек, они представляют собой различные протурецкие сирийские ополчения, в том числе, дивизию "Султан Мурад", в основном, состоящую из туркмен, группы "Фронт Левант" и "Бригады Сулейман Шаха",* обе арабские. По различным свидетельствам, их нанимают на основе возобновляемого контракта с оплатой от 2 тыс. до 3 тыс. долларов в месяц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (OSDH) сообщает, что в Турции обучаются 3 тыс. сирийских новобранцев. Он только что оценил число таких наемников, уже погибших в Ливии, в 339 человек - это очень высокий уровень потерь", - указывает эксперт.

"(...) Однако экспорт в Ливию самых мрачных аспектов сирийского конфликта больше не ограничивается лагерем ПНС. Хафтар установил официальный альянс с режимом Асада, что позволило ему вновь открыть в прошлом марте ливийское посольство в Дамаске, закрытое с 2012 года. Договор сопровождался вербовкой в Ливии наемников из числа ополченцев, воюющих на стороне Асада под эгидой сирийской разведки и российских военных. Контракты подписываются на основе 1 тыс. долларов в месяц в сочетании с различными преимуществами со стороны российских войск по возвращении в Сирию. Сообщалось, что многие сирийцы вместе с российскими наемниками были недавно выведены из Триполи в Аль-Джуфру", - уточняет автор публикации.

"Подобная вербовка в непримиримые лагеря в Ливии сирийских наемников из противостоящих лагерей у себя в стране является мрачной иллюстрацией "сирианизации" ливийского кризиса. Турция Эрдогана, превозносящая свое османское прошлое, и путинская Россия, подтверждающая свои средиземноморские амбиции, создали зеркальное отражение, оправдывающее свое вмешательство в Сирию и Ливию. Обе потрудились над тем, чтобы исключить из процесса, завершенного в Сирии и продолжающегося в Ливии, Францию и Европу. Это еще один аспект, характеризующий эту "грязную войну" наемников в Ливии", - резюмирует Жан-Пьер Филью.


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко