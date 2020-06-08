Ученые: Разные культуры эпохи неолита тесно сотрудничали между собой 1 8.06.2020, 14:36

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Исследование, которое помогает лучше понимать историю человека.

В новом исследовании ученые объединили археологическую и генетическую информацию, чтобы лучше понять влияния Культуры ладьевидных топоров на Культуру ямочной керамики, пишет «Популярная механика».

Археологические находки показали, что в середине каменного века в Швеции существовало три различных группы: Культура воронковидных кубков, которая ассоциируется с первыми земледельцами Скандинавии; Культура ямочной керамики, связанная с рыболовством и охотой; Культура ладьевидных топоров, которая представляет смешение скотоводства и земледелия.

Ранее исследовательская группа уже смогла доказать, что люди этих трех культурных групп отличались генетически. Но новое исследование, показывает, что все-таки они были связаны между собой.

Раскопки погребений различных групп показали, что Культура ямочной керамики находилась под влиянием Культуры ладьевидных топоров, хотя они жили относительно по‑разному в течение столетий сосуществования.

Помимо обычных ямочных погребений, ученые обнаружили несколько нетипичных могил с явным влиянием Культуры ладьевидных топоров. Например, некоторые люди были похоронены лежа на боку с поднятыми вверх ногами, а некоторые имели топоры в качестве погребальных подарков.

Исследователи проанализировали ДНК 25 особей каменного века из четырех могильников, половина из которых была погребена в классических традициях ямочной группы, а половина — нетипично для этой культуры.

Ученые обнаружили, что ни один из этих людей не был генетически связан с другой культурой. Напротив, все они принадлежали к очень однородной группе, которая демонстрировала наибольшее генетическое сходство.

Это уникальное исследование способствует пониманию взаимодействия между культурными группами каменного века. Ученые сделали вывод, что люди в Культуры ямочной керамики находились под влиянием Культуры ладьевидных топоров. Но поскольку археологи не обнаружили генетической связи между ними, контакт, скорее всего, осуществлялся в форме торговли.