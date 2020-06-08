Твердость команды Тихановского достойна уважения 5 Анджей Почобут

8.06.2020, 14:51

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Слабенько Лукашенко выглядит.

Особенность этой избирательной кампании в том, что Александр Лукашенко пока не в состоянии выйти с каким-то позитивным месседжем, и только реагирует на действия и заявления конкурентов. То грязью полет, то контрпикет проведет. Но все это реакция, а инициатива пока у троицы Тихановский-Бабарико-Цепкало.

Слабенько пока Лукашенко выглядит.

Кстати твердость команды «Страна для жизни» достойна уважения. Несмотря на посадку «мотора кампании» Сергея Тихановского, несмотря на то, что в тюрьме оказался ряд активистов, они продолжают проводить акции, хотя видно, что их кампания теряет энергию.

Много знаете партий, которые после посадки лидера и еще 11 человек при открытом уголовном деле продолжали по всей стране проводить акции?

Анджей Почобут, «Фейсбук»