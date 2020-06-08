Белорусы подписываются против участия Лукашенко в выборах 13 8.06.2020, 14:56

11,689

Фото: racyja.com

Это будет справедливо.

В центре города, на площади возле торгового центра «Марко Сити», инициативные группы собирают подписи за нескольких кандидатов на участие в «выборах». Здесь в минувшее воскресенье можно было подписаться не только за потенциальных кандидатов, но и против Лукашенко, передает «Радыё Рацыя».

Татьяна Северинец, витебский координатор Белорусской христианской демократии (БХД), выступила против участия Лукашенко и за его исключение из избирательной кампании.

Как известно, аналогичное обращение в ЦИК направил Виктор Бабарико, вероятный противник Лукашенко. Но это было мнение оппонента, а теперь будет голос народа, подчеркивает Татьяна Северинец. За первый час сбора подписей подписались 83 человека. Сбор подписей будет продолжаться, после чего обращение будет направлено в ЦИК и в прокуратуру.