Легендарный боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты Филиппин 2 8.06.2020, 15:09

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ФОТО: PA Images/TASS/Van Tine Dennis

Известный промоутер рассказал о планах спортсмена.

Известный промоутер Боб Арум заявил, что легендарный боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин.

Слова основателя компании Top Rank Promotions приводит The Sun, сообщает «Новое время».

«Я думаю, что первым президентом, который получит эту должность как боец, будет Мэнни Пакьяо. Он заявил мне снова об этом.

Я разговаривал с ним, и он сказал: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю, хочу, чтобы ты присутствовал на моей инаугурации», — сказал Арум.