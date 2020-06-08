Минчанка: Белорусы хотят быть хозяевами на своей земле 8.06.2020, 15:28

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ФОТО: «НАША НІВА»

Человек по воле Бога создается свободным.

На пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов минчанка цитировала внука Якуба Коласа:

- Без науки и культуры никакого развития Беларуси не будет. Человек по воле Бога создается свободным. Любое принуждение - не от Бога. Сегодня мы видели здесь тысячи людей. А за все эти дни во всех городах на пикеты вышли миллионы людей. Это - уже другие люди. Это гордые и свободные белорусы, которые хотят быть хозяевами на своей земле. Люди, не бойтесь! Мы боремся за правду самой жизни".

Напомним, сайт Сharter97.org вел онлайн-трансляцию пикетов по сбору подписей.