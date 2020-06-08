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В Молодечно из-за вспышки коронавируса переполнена больница

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  • 8.06.2020, 15:32
  • 2,881
В Молодечно из-за вспышки коронавируса переполнена больница

Тяжелобольных выписывают досрочно.

Больница в Молодечно переполнена из-за вспышки Covid-19. Тяжелобольных пациентов выписывают досрочно, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Полнейший бардак и беспредел с эпидемией Covid-19 в Молодечно, - пишет читатель. -Тяжелобольных не держат в больнице до выздоровления, поскольку мест нет. За несколько дней до выписки отправляют в санаторий на три дня, а потом обратно домой.

Сразу после этого нужно идти на работу. Человек ещё толком не отошёл от болезни, а его уже в строй? При 40% поражения лёгких?

Больничные не дают. Терапевты отказываются приезжать на дом, говорят «возьмите такси и приезжайте в поликлинику». Анализы всем проживающим в одном доме с носителями вируса не делают».

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