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Германия настаивает на общеевропейских санкциях в отношении российских хакеров

  • 8.06.2020, 15:47
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Германия настаивает на общеевропейских санкциях в отношении российских хакеров
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

В список могут войти не только лица, связанные с атакой на бундестаг.

"По информации Der Spiegel (перевод - inopressa.ru), правительство ФРГ настаивает на введении общеевропейских санкций в отношении лиц, ответственных за кибератаку на бундестаг. Однако в Брюсселе некоторые хотят избежать политического сигнала в адрес России".

"По информации издания, на этой неделе немецкие дипломаты назвали в Брюсселе соответствующие имена [хакеров]. Среди них присутствует Дмитрий Сергеевич Бадин, который разыскивается генеральной прокуратурой ФРГ и американским ФБР на основании ордера на арест".

"Вопрос о том, кто еще должен быть включен в санкционный список, обсуждается в "тесном взаимодействии" с партнерами по ЕС, сообщает МИД ФРГ. При этом речь, вероятно, идет о лицах, являющихся членами хакерских группировок APT 28 и APT 29. Считается, что обе группировки относятся к российским спецслужбам и несут ответственность за многочисленные хакерские атаки в Европе", - говорится в статье.

"Поэтому в список могут войти не только лица, связанные с атакой на бундестаг, но и киберпреступники, впервые перечисленные другими странами ЕС в феврале".

"Возможными санкциями в отношении лиц и организаций могут стать запрет на въезд, блокировка счетов, а также запрет оказывать им услуги, например, предоставлять серверы. К тому же таким странам ЕС, как Венгрия и Италия, очевидно, важно взять на прицел и киберпреступников из других стран, например, из Китая", - отмечает издание.

"В Брюсселе хотят избежать политического сигнала только в адрес России. В итоге список должен быть единогласно принят всеми странами ЕС. Если такое решение будет принято, что кажется вероятным, это будет первый случай применения санкционного механизма ЕС в отношении кибератак "со значительными последствиями". (...) Дипломаты исходят из того, что решение будет принято до летних каникул", - пишет Der Spiegel.


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