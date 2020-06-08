Житель Витебской области: Лукашенко теряет почву под ногами 1 8.06.2020, 15:51

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Фото: AFP

Нужно выходить и бороться, чтобы с чистой совестью смотреть своим детям в глаза.

Вчера в 37 городах Беларуси прошли пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов. На пикете в Минске житель житель Витебской области рассказал, почему важно выходить на подобные акции:

"Люди видят, как у Лукашенко дрожит голос, бегают глаза, трясутся руки, он теряет почву под ногами. Я пришел сюда, чтобы быть чистым - перед собой, перед своими детьми и внуками. Чтобы сказать себе: я не был в стороне летом 2020 года, сделал все, что от меня зависит. Я как бизнесмен уже столкнулся с этой властью и никому этого не желаю. Наоборот, говорю всем: выходите, боритесь".

Напомним, сайт Сharter97.org вел онлайн-трансляцию пикетов по сбору подписей.