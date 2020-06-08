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Интернет помог пожилым пользователям сохранить ясный ум

  • 8.06.2020, 16:28
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Интернет помог пожилым пользователям сохранить ясный ум
Иллюстрационное фото

Стали известны результаты исследования.

Швейцарские ученые обнаружили, что использование интернета помогает сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте. В особенности это справедливо для мужчин, говорится в работе, опубликованной в Scientific Reports, пишет журнал «Нож».

В финальную выборку вошли 897 участников (средний возраст — 74,3 года), которые рассказали ученым, как часто они пользуются интернетом. Кроме того, добровольцев спрашивали об их уровне образования, сфере деятельности, увлечениях и хронических заболеваниях.

Испытуемые прошли тест на внимание дважды с промежутком в шесть лет. В эксперименте, известном как Trail Making Test, участникам нужно было как можно быстрее и без ошибок соединить 25 пронумерованных точек. Дополнительно испытуемые прошли усложненную версию теста, в которой нужно было соединить не только цифры, но и буквы в алфавитном порядке.

Активные пользователи интернета справились с тестом быстрее тех, кто был далек от технологий. Любопытно, что у женщин подобной зависимости почти не наблюдалось. Также ученые заметили, что пожилые женщины пользуются интернетом реже мужчин. Наблюдение может быть связано и с тем, что именно ищут пользователи в интернете, полагают ученые.


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