Мать Андрея Войнича: Даже страшно представить, что с ним может быть 3 8.06.2020, 16:59

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Андрей Войнич

Жизнь активиста «Европейской Беларуси» находится в опасности.

Активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Войнич, у которого есть серьезные хронические заболевания, был арестован после участия в предвыборном пикете, прошедшем на Комаровском рынке в Минске 31 мая. Администрация тюрьмы на улице Окрестина в Минске отказалась принимать большую часть передачи у его матери, сообщает пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

"Каждый день в изоляторе на Окрестина, где сидит мой сын, меняются правила, - рассказала Наталья Войнич. - В первый день было очень сложно, потому что они должны были принимать 5 килограмм продуктов, а остальное вещами. У меня взвешивали всё безменом и в 5 кг включили как продукты, так и вещи.

У Андрея после гепатита В цирроз печени, он стоит на очереди на трансплантацию. У него печени там маленький кусочек. Понятно, что ему нельзя есть почти ничего из того, что можно передать. Также у Андрея первая стадия сахарного диабета на фоне проблем с печенью. Когда я пыталась узнать, как у моего сына здоровье, сотрудники изолятора сказали "у нас все шикарно", даже не спросив у меня фамилию и имя, человека, о здоровье которого я интересовалась. Подробности никто не говорит.

Последствия от пребывания в тюрьме у Андрея могут быть самые страшные, такие, что я даже не хочу говорить вслух. Страшно представить, что с ним может быть. Он же там, фактически, не питается. Ему нельзя сырокопченые, мучные изделия, печенье. Он там сидит в буквальном смысле на воде. В любую минуту может подняться сахар, в любую минуту с печенью что-то может произойти.

Я сегодня очень истрепала нервы. Мне на работу к 10.00, а я простояла в очереди на прием передачи до 12.30. А там же солнцепек, лавочек нигде нет, пожилые женщины просто сидят на ступеньках в ожидании своей очереди.

Андрея ждет его дочь, очень сильно расстраивается. Ей 12 лет, она его очень ждет, спрашивает о нем каждый день, каждую минуту, а я не могу ей просто сказать, что в эти дни его не выпустят".