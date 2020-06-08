Парад и поправки Антон Орехъ

8.06.2020, 17:11

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Антон Орехъ

Нормальной помощи россиянам от государства так и не пришло.

Не радуйтесь тут особо! Я сомневаюсь, что день снятия ограничений в Москве мы будем потом вспоминать как праздник… За эти месяцы мы видели разные модели борьбы с вирусом. Есть полицейская китайская модель. Есть либеральная шведская. Есть раздолбайская бразильская. Кто-то хотел снизить нагрузку на медиков. Кто-то вырабатывал коллективный иммунитет. Кто-то спасал экономику, полагая, что экономические потери приведут к еще более тяжелым последствиям, чем эпидемия. Но, так или иначе, все нормальные страны стремились по-своему спасти своих людей и помочь им. Россия оказалась в числе стран, которым не до того. Наша модель проста: любой ценой провести этот чертов парад и это чертово голосование. А сколько при этом из вас заболеет или умрет – вообще не имеет значения.

Будьте готовы к тому, что с завтрашнего дня уже никому не будет дела до статистики заболеваемости и смертности, что эти цифры станут фальсифицировать, как протоколы на выборах. Путин поначалу растерялся, засел в каком-то логове и появлялся раз в месяц с бессвязными речами. Но теперь он взял себя в руки и снова решил, что он тут главный и никакой вирус ему не может помешать. Я отчасти сочувствую Сергею Собянину. При всех перекосах, глупости и несуразности очень многих решений, в Москве действительно пытались что-то сделать еще и для москвичей, а не только рубили штрафы и устраивали слежку за гражданами. Собянин первым понял, что коронавирус – это не ерунда. Именно поэтому Москва вышла из ситуации с гораздо меньшими потерями, чем могли быть. Но ты можешь быть каким угодно славным парнем, однако ты не можешь идти против системы, если хочешь в этой системе работать.

Поэтому Сергей Собянин, который еще недавно хотел продлевать карантин на долгие недели, ждать вакцину и падения заражаемости, пока новых больных будут не тысячи, а десятки, выглядит сегодня максимально нелепо. Как будто он просто махнул на всё рукой – мол, делайте уже, что хотите. Цифры заболеваемости не снижаются ни в России, ни в Москве. К моменту отмены ограничений в столице как раз будет ровно 200 тысяч. Но оставлять всё как есть оказалось уже невозможно. Потому что парад и поправки. И потому что люди устали. Но устали они не только и не столько от сидения дома, а от того, что не понимают, чего ждать и как жить дальше. Нормальной помощи от государства так и не пришло. Чрезвычайная ситуация так и не была объявлена, а это значит, что всё происходящее формально вообще не является форс-мажором.

Миллионы людей потеряли и еще потеряют работу, тысячи предприятий и фирм разорились и разорятся. Вот поэтому людям стало уже плевать на ограничения. А теперь и ограничений нет. Старики, «хроники», вообще все могут идти куда хочешь, делать, что угодно. К параду даже бассейны откроют с ресторанами. На фоне тысяч заболевших каждый день и десятков трупов. Отныне вопрос выживания становится персонально вашей заботой. Расскажите-ка о победе над вирусом тем, чьи родные умрут прямо сегодня, и тем медикам, которые по прежнему вкалывают в больницах в адских условиях. Поэтому, нечего праздновать и радоваться нечему. И если у вас есть возможность – оставайтесь дома и берегите себя втрое сильнее, чем прежде.

Антон Орехъ, Telegram