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Минчанка на пикете по сбору подписей: Время Лукашенко безвозвратно ушло

  • 8.06.2020, 17:17
  • 2,483
Минчанка на пикете по сбору подписей: Время Лукашенко безвозвратно ушло
Фото: gazetaby.com

Ход истории изменить нельзя.

На пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов минчанка рассказала, почему Лукашенко так не хочет уходить со своего поста:

- История объективна, время Лукашенко безвозвратно ушло. Конечно, ему страшно от этой мысли, ведь не хочется назад в грязь, после того как вылез из грязи в итальянские туфли. Но ему придется понять, что ход истории изменить нельзя. Люди жаждут перемен.

Напомним, сайт Сharter97.org вел онлайн-трансляцию c пикетов по сбору подписей.


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