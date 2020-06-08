Минчанка на пикете по сбору подписей: Время Лукашенко безвозвратно ушло
- 8.06.2020, 17:17
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Ход истории изменить нельзя.
На пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов минчанка рассказала, почему Лукашенко так не хочет уходить со своего поста:
- История объективна, время Лукашенко безвозвратно ушло. Конечно, ему страшно от этой мысли, ведь не хочется назад в грязь, после того как вылез из грязи в итальянские туфли. Но ему придется понять, что ход истории изменить нельзя. Люди жаждут перемен.
Напомним, сайт Сharter97.org вел онлайн-трансляцию c пикетов по сбору подписей.