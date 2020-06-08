В маленькой деревне под Ельском сразу 40 человек заразились СOVID-19 8.06.2020, 17:18

1,701

Очагом заражения стала школа.

О вспышке коронавируса в деревне под Ельском сообщает Telegram-канал "Баста!". Заражение подтверждено у 40 жителей.

"Около 40 человек положительных в деревне Добрынь Ельского района, - пишет читатель. - У нас брали тесты, они почти все положительные.

Очаг - школа, там оказались заражены и дети, и взрослые. Бедные врачи не знают, как им больничные оформлять. Поступило распоряжение о том, что всех оформлять, как контакты первого уровня. Но в отношении контактов совершенно другие мероприятия предусмотрены, нежели в отношении подтвержденных зараженных. Вот и не знают что писать.

Надоела эта ложь. Все надоело, уже нет веры никому, вся система просто прогнила. В маленькой деревне полно заболевших. Это уже не психоз, а маразм".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.