«Пора убирать эту власть, так жить невозможно» 8.06.2020, 17:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Вчера в белорусской столице было горячо.

Об этом на пикете по сбору подписей за альтернативных кандидатов заявила минчанка:

- Пора убирать эту власть. Так жить невозможно. Наши внуки не смогут выплатить кредитов Лукашенко. Он развалил страну, строит в каждой деревне ледовые дворцы. Он стоит на глиняным ногах. Лукашенко, если есть у тебя что-то человеческое - уйди. Уйди по-хорошему, сделай нам подарок. Воздух станет другим. Я не буду видеть по телевизору это лицо, слышать этот гнусавый голос, от которого меня подташнивает. Лукашенко, уйди по-мирному. Мы не Северная Корея. Все люди будут праздновать. По всей стране начнется огромный праздник. Все твои силовики бросят тебя, за тобой никто не стоит. Тебя никто не поддерживает. Не хватайся за власть синими руками. Уйди, пожалуйста. Поиграй на баяне, покатайся на коньках. Люди тебя не хотят видеть - никто.

Напомним, сайт Сharter97.org вел онлайн трансляцию с пикетов по сбору подписей за альтернативных кандидатов.