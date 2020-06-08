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Где в Европе самая лучшая вода на пляжах?

  • 8.06.2020, 17:55
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Где в Европе самая лучшая вода на пляжах?

Качество воды на европейских пляжах в последние годы неуклонно улучшается.

Об этом говорится в докладе Европейского агентства по окружающей среде, сообщает "Европейская правда".

Из 22 295 мест для купания, исследованных в прошлом году, 84,6% получили за качеством воды оценку "отлично".

С 2013 года количество объектов данной категории увеличилось на 2,2 пункта до 87,4 процента для прибрежных купальных вод и на 2,6 пункта до 79,1 процента для внутренних купальных вод.

Исследователи изучили воду на наличие бактерий, указывающих на загрязнение, вызванное сточными водами или дренажем воды с ферм.

Качество воды может быть классифицировано как "отличное", "хорошее", "достаточное" или "плохое", в зависимости от уровня обнаруженного фекального загрязнения.

В Албании зарегистрировано наибольшее число мест с плохим качеством воды - 5,9%, но тем не менее за четыре года это число сократилось вдвое благодаря строительству очистных сооружений. Кроме Албании, увеличенное количество мест с плохим качеством воды обнаружили в Эстонии, Венгрии, Ирландии, Нидерландах и Словакии.

Качество воды, как правило, лучше в прибрежных районах, благодаря их способности к самоочистке.

"Кроме того, многие центральноевропейских внутренних водоемов для купания расположены на относительно небольших озерах и прудах, а также на реках с низким стоком, которые, особенно летом, более склонны к краткосрочному загрязнения, вызванного сильными летними дождями, чем прибрежные районы",-говорится в докладе.

Кипр возглавил отчет Европейского агентства по окружающей среде, поскольку 99,1 процента его пляжей имеют отличное качество воды.

Греция популярная среди туристов из-за своих пляжей, заняла четвертое место с показателем 95,7%, уступив Австрии и Мальте.

За ними следуют Хорватия, Германия и Португалия. Дания, Италия и Испания заняли восьмое место с 88,4 процента. Наименьшая среди европейских стран количество мест для купания с оценкой "отлично" - в Польше.


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