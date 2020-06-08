Белорусские призывники примут присягу без родных и близких 8.06.2020, 18:05

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Присягу новобранцы примут 13 июня.

13 июня новобранцы принесут военную присягу. В связи с эпидемической ситуацией церемония пройдет без их родственников и друзей. Такое решение принято, чтобы не допустить распространения COVID-19, сообщает пресс-служба Минобороны.

Онлайн-трансляция будет вестись из двух самых массовых мест принятия присяги — 72-го объединенного учебного центра в Печах и бригады специального назначения в Марьиной Горке. После церемонии присяги военнослужащих ждет концерт и праздничные мероприятия.

— Все новобранцы прошли двухнедельную изоляцию. До этого они готовились к присяге, все это время находились вместе. После того как состоится церемония и они принесут присягу, новобранцы становятся к своему подразделению. Каждое подразделение, как правило, организует свое мероприятие, — ответила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик на вопрос Onliner о том, как будут проходить празднования в нынешней эпидситуации.

По словам Натальи Гаврусик, бóльшая часть родителей новобранцев уже прислала видеообращения для своих детей. Эти поздравления солдаты смогут увидеть после принесения присяги — во время торжественных мероприятий.