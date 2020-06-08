Цена Brent опустилась ниже $41 4 8.06.2020, 18:07

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Нефть сорта WTI опускается до $38,26.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 3,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и торгуется на уровне $40,96 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 17:33 по Минску, передает ТАСС.

В свою очередь, нефть сорта WTI опускается на 3,9% - до $38,26 за баррель.

К 17:40 по Минску нефть Brent торгуется на уровне $41,11 за баррель (-2,8%), а стоимость марки WTI находится на уровне $38,47 за баррель (-3,3%).

Нефтяные котировки снижаются несмотря на то, что министры ОПЕК+ на заседании 6 июня согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи вплоть до конца июля.