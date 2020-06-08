Жительница Гомеля: Начала интересоваться политикой из-за отношения властей к СOVID-19 5 8.06.2020, 18:20

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Фото: «Наша Ніва»

Власти могли спасти многие жизни белорусов, но не сделали этого.

Об этом жительница Гомеля заявила пикете по сбору подписей, передает телеграм-канал «Баста!».

Начала интересоваться политикой в этом году, когда возникла проблема с коронавирусом, когда увидела, как наше государство относится к людям, - говорит жительница Гомеля на пикете, прошедшем 7 июня. - Чего хочу? Честных и свободных выборов. Надеюсь, что сейчас люди сплотятся и выйдут на улицу.

Что меня возмутило в ситуации с коронавирусом? Статистика, которая фальшива. Это касается и количества зараженных, и количества умерших. У нас не отменили парад, спортивные и массовые мероприятия. Это могло бы спасти многие жизни, но это не было сделано".

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