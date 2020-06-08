Рейтинг Бориса Джонсона достиг рекордно низкой отметки 8.06.2020, 18:29

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Борис Джонсон

Британцы считают, что власти предприняли недостаточно усилий для борьбы с коронавирусом.

Доля британских респондентов, одобряющих деятельность Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, составляет 37%, следует из опроса исследовательского центра Opinium. Процент опрошенных, не одобряющих работу Джонсона, составил 44% — на 2% больше, чем на прошлой неделе и на 17% больше, чем в середине апреля. Опрос проводился 4-5 июня, объем выборки составил 2 тыс. человек, передает РБК.

Таким образом отрицательная разница позитивного и негативного рейтингов Джонсона составила 7 п.п. — это рекордно низкий показатель со времени введения в стране карантинных мер в конце марта. Согласно исследованиям Opinium, в середине апреля разница позитивного и негативного рейтингов премьера составляла 28 п.п. Это значит, что почти за два месяца этот показатель упал на 35 п.п. Рейтинг одобрения действий всего британского правительства также упал на 18 п.п. по сравнению с ситуацией на середину апреля и составляет 30%. При этом еще на момент введения карантина, как следует из данных компании YouGov, показатель разницы рейтингов Джонсона составлял 20 п.п. Тот показатель стал самым высоким за все время премьерства Джонсона, который был избран на пост лидера Консервативной партии и главы правительства прошлым летом.

Британцы считают, что британские власти предприняли недостаточно усилий для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, объясняют аналитики Opinium падение популярности властей. «Общественность считает, что правительство отреагировало [на эпидемию] в слишком слабой форме: так считают 50%, а 30% считают, что власти действовали адекватно. В то же время лишь 14% полагают, что правительство предприняло слишком жесткие меры», — объясняют аналитики.

Падение рейтинга Макрона и Трампа

Помимо Джонсона с трудностями столкнулся и французский президент Эмманюэль Макрон. Согласно опросу исследовательского центра Ifop, работой Макрона довольны 40% французских респондентов, недовольны — 60%. Опрос проводился 28-29 мая, объем выборки составил 1 тыс. человек. При этом результаты опроса Ifop, проведенного в конце марта демонстрировали, что работой Макрона довольны 46%, недовольны — 54%. В конце марта эти показатели были равны 33% и 67% соответственно, следует из данных Ifop.

Популярность американского президента Дональда Трампа также упала на фоне эпидемии коронавируса. В середине февраля работу Трампа одобряли 42% респондентов, не одобряли — 54%, следует из усредненных показателей рейтинга президента, составленных порталом FiveThirtyEight. По состоянию на 8 июня рейтинг неодобрения Трампа составляет 54,4%, рейтинг одобрения — 41,2%, остальные респонденты не смогли определиться с ответом.

Укрепление позиций Меркель и лидеров северных стран

При этом поддержка властей остается уверенной в Германии. Как следует из опроса исследовательского центра Kantar, с конца марта доля поддержки правящей партии — Христианско-демократического союза — выросла с 28% до 39% к середине мая. Согласно опросу социологического института Allensbach, проведенному в конце мая, политику канцлера Ангелы Меркель и ее правительства поддерживают 74%. Положительно к работе канцлера ФРГ относятся 71%, следует из опроса, проведенного в конце мая для телеканала ARD.

Согласно опросу YouGov, больше всего действия своего правительства по борьбе с COVID-19 одобряют респонденты в Дании (85%), Норвегии (82%) Финляндии (79%), Швеции (70%) и Германии (70%). Меньше всего — во Франции (42%), США (41%) и Британии (41%). По состоянию на 8 июня число смертей на 1 млн населения в Британии составляет 597, в Италии — 560, в США — 331, в Швеции — 461, во Франции — 446, в Германии — 103, в Норвегии — 44, следует из данных статистического портала Our World in Data.