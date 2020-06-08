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РФ открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

  • 8.06.2020, 18:54
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РФ открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями.

Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ria.ru.

Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.

РФ полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о пандемии. На данный момент выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч россиян выздоровели, 5971 скончался.


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