РФ открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
- 8.06.2020, 18:54
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Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями.
Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ria.ru.
Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.
РФ полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о пандемии. На данный момент выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч россиян выздоровели, 5971 скончался.