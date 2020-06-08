Польские дети получат по 115 евро на каникулы 8.06.2020, 19:19

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В Польше будет выпущен туристический ваучер для финансовой поддержки детей.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что будет выпущен туристический ваучер для финансовой поддержки детей во время каникул. Ваучер будет в электронном виде и срок действия определен до 2021 года, передает «Радио Польша».

Вице-спикер Сейма и глава парламентской фракции «Право и справедливость» Рышард Терлецкий сказал, что закон о помощи детям на время каникул может поступить на рассмотрение в Сейм 19 июня.

Президент Польши подчеркнул, что ваучер предназначен для семей, воспитывающих детей: «Каждый ребенок получит 500 злотых (около 115 евро. — Ред.) на отдых во время каникул. Чтобы получить ваучер, нужно будет зарегистрироваться на портале электронных услуг Управления соцстрахования. И после проверки личности того, кто подает заявку, можно будет получить туристический ваучер».

Президент Польши Анджей Дуда подсказал, что об использовании ваучера следует сообщить в место, где будет отдыхать ребенок.