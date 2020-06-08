Коронавирус выявлен на могилевском предприятии «Строммашина» 8.06.2020, 19:29

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В некоторых цехах введен масочный режим.

Читатели сообщают об очаге коронавируса на могилевском предприятии "Строммашина". Введен масочный режим в некоторых цехах, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Вспышка Covid-19 в конструкторском отделе на могилевской "Строммашине". С сегодняшнего дня вход на территорию завода - обязательно в маске!" - пишет читатель.

"Есть зараженные на заводе "Строммашина" в Могилеве. Введен масочный режим в некоторых цехах", - написал сотрудник предприятия.

В администрации предприятия отказались комментировать ситуацию и сообщать о количестве зараженных, сославшись на "закрытость" информации.

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