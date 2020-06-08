закрыть
8 июня 2020, понедельник, 20:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус выявлен на могилевском предприятии «Строммашина»

  • 8.06.2020, 19:29
  • 1,519
Коронавирус выявлен на могилевском предприятии «Строммашина»

В некоторых цехах введен масочный режим.

Читатели сообщают об очаге коронавируса на могилевском предприятии "Строммашина". Введен масочный режим в некоторых цехах, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Вспышка Covid-19 в конструкторском отделе на могилевской "Строммашине". С сегодняшнего дня вход на территорию завода - обязательно в маске!" - пишет читатель.

"Есть зараженные на заводе "Строммашина" в Могилеве. Введен масочный режим в некоторых цехах", - написал сотрудник предприятия.

В администрации предприятия отказались комментировать ситуацию и сообщать о количестве зараженных, сославшись на "закрытость" информации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко