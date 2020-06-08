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Сергею Тихановскому предъявлено обвинение

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  • 8.06.2020, 19:39
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Сергею Тихановскому предъявлено обвинение
Фото: tut.by

Правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным.

Сергею Тихановскому предъявлено обвинение. Об этом tut.by рассказал пресс-секретарь инициативной группы Тихановской Александр Кабанов.

— Обвинение предъявлено, какое именно ни родственники, ни адвокат не знают, завтра оно будет озвучено. Видимо, уже пресс-службой Следственного комитета, — рассказал Кабанов.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.

Юристы общественной организации «Правовая инициатива» подали сообщение о задержании Сергея Тихановского в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. В сообщении отмечается, что собрание, которое организовал Сергей Тихановский было исключительно мирным, а сотрудники милиции не предприняли никаких мер для защиты участников мирного собрания от противников, имеющих провокационные цели.


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