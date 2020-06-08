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Дизайнер представил изображения лунохода на базе пикапа Cybertruck

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  • 8.06.2020, 20:05
  • 1,324
Дизайнер представил изображения лунохода на базе пикапа Cybertruck
Луноход на базе Cybertruck
фото: charlieautomotive / instagram

Фотофакт.

Пользователь Instagram с ником Charlie Automotive предложил весьма оригинальную идею того, как можно использовать технологии Cybertruck от компании Tesla, передает naked-science.ru.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о рекламной акции Tesla, призванной еще больше подогреть внимание к новому детищу компании — пикапу Cybertruck.

На самом деле, это не так: перед нами «настоящий» луноход, а с легким грузовиком его роднит разве что характерный внешний вид.

Луноход на базе Cybertruck
фото: charlieautomotive / instagram

Сложно сказать, шутка это или дизайнер и правда считает, что луноход можно построить на базе пикапа. Однако стоит сказать, что принадлежащие Илону Маску компании Tesla и SpaceX все теснее взаимодействуют друг с другом.

Луноход на базе Cybertruck
фото: charlieautomotive / instagram

Возможно, в будущем это позволит им еще эффективнее решать поставленные задачи.

Луноход на базе Cybertruck
фото: charlieautomotive / instagram

Напомним, компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck 21 ноября 2019 года. Помимо футуристичного внешнего вида, он может похвастаться целым рядом нестандартных технических решений.

Луноход на базе Cybertruck
фото: charlieautomotive / instagram

В частности, есть опциональная возможность установки герметичной кабины, что позволит использовать Cybertruck в качестве амфибии. Серийное производство электромобиля намерены организовать в следующем году.


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