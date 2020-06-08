Дизайнер представил изображения лунохода на базе пикапа Cybertruck

Дизайнер представил изображения лунохода на базе пикапа Cybertruck1
- 8.06.2020, 20:05
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Фотофакт.
Пользователь Instagram с ником Charlie Automotive предложил весьма оригинальную идею того, как можно использовать технологии Cybertruck от компании Tesla, передает naked-science.ru.
На первый взгляд может показаться, что речь идет о рекламной акции Tesla, призванной еще больше подогреть внимание к новому детищу компании — пикапу Cybertruck.
На самом деле, это не так: перед нами «настоящий» луноход, а с легким грузовиком его роднит разве что характерный внешний вид.
Сложно сказать, шутка это или дизайнер и правда считает, что луноход можно построить на базе пикапа. Однако стоит сказать, что принадлежащие Илону Маску компании Tesla и SpaceX все теснее взаимодействуют друг с другом.
Возможно, в будущем это позволит им еще эффективнее решать поставленные задачи.
Напомним, компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck 21 ноября 2019 года. Помимо футуристичного внешнего вида, он может похвастаться целым рядом нестандартных технических решений.
В частности, есть опциональная возможность установки герметичной кабины, что позволит использовать Cybertruck в качестве амфибии. Серийное производство электромобиля намерены организовать в следующем году.