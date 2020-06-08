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Коронавирус бушует в Белыничах, Ельске и Горках

  • 8.06.2020, 20:07
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Коронавирус бушует в Белыничах, Ельске и Горках

В качестве официальной причины смерти часто указывается пневмония.

Подписчики телеграм-канала “Баста!” сообщают о новых смертях от Covid-19 в Белыничах, Ельске и Горках. В качестве официальной причины смерти часто указывается пневмония.

"Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов, - пишет читатель. - За все время эпидемии умерли более 10 человек. По данному факту начата прокурорская проверка. В ближайшее время состоится заседание на котором будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовных дел".

“В Горках умерла женщина от коронавируса. Ее муж сам еле выкарабкался. В свидетельстве о смерти у нее указано, что умерла от пневмонии", - сообщает подписчик.

"Умерла молодая учительница в деревне Валавск Ельского района. Очень сильно кашляла, долго болела. Была на больничном сначала, потом несколько недель лежала в больнице. В итоге, наконец, повезли в Гомель, но уже было поздно. Якобы от пневмонии", - пишет житель деревни.

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