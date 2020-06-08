В Беларуси скончался 21-летний военнослужащий

В Беларуси скончался 21-летний военнослужащий1
- 8.06.2020, 20:24
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Военнослужащий погиб от огнестрельной травмы.
Министерство обороны Беларуси проводит проверку по факту гибели военнослужащего. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Гаврусик.
Рядовой С.Волошин 1999 года рождения погиб 8 июня от огнестрельной травмы.
Обстоятельства происшествия выясняет комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом.
Военнослужащий проходил службу в зенитной ракетной бригаде. По службе характеризовался положительно.