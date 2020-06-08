В Беларуси скончался 21-летний военнослужащий 1 8.06.2020, 20:24

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иллюстрационное Фото

Военнослужащий погиб от огнестрельной травмы.

Министерство обороны Беларуси проводит проверку по факту гибели военнослужащего. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Гаврусик.

Рядовой С.Волошин 1999 года рождения погиб 8 июня от огнестрельной травмы.

Обстоятельства происшествия выясняет комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом.

Военнослужащий проходил службу в зенитной ракетной бригаде. По службе характеризовался положительно.