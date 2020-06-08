В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти

В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти2
- 8.06.2020, 20:35
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Из-за сложных метеоусловий вертолет со специальными службами пока не может прибыть на место аварии.
В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 тонн нефти, сообщает "Интерфакс". Причина – разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения, которую признали аварийной.
Отмечается, что из-за сложных метеоусловий вертолёт со специальными службами пока не может прибыть на место аварии для ликвидации последствий разлива.
Известно, что лицензия на разведку и добычу нефти на Дюсушевском месторождении принадлежит компании "Полярное сияние". Она зарегистрирована в Московской области.
Ранее из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ оказались загрязнены реки Далдыкан, Амбарная, озеро Пясино и близлежащие территории. Общая площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных метров.
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