Андрей Суздальцев: Лукашенко обезумел от страха 6 8.06.2020, 20:54

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В стране начала разваливаться вся система власти «Саши 3%».

Политолог Андрей Суздальцев объяснил в комментарии для mk.ru хамское поведение Лукашенко.

- Эта традиция идет еще со времен крепостного права, а в советское время она усилилась. Одним из таких панов является Лукашенко, который окончательно сформировался в годы перестройки.

Беларусь всегда была склонна в показухе. Лукашенко первым начал вытаскивать технику, чтобы проверить ее на готовность в сельскохозяйственным работам. При этом с подчиненными он общался очень негативно: оскорблял их, избивал и так далее. С тех пор он всегда всем «тыкает». Лукашенко подчеркивает свое право делать все, что угодно.

Теперь же Лукашенко буквально обезумел от страха. Он даже премьер- министром сделал Романа Головченко, человека, который будет заниматься эвакуацией его активов за границу. Ранее глава правительства создал в ОАЭ, где он работал послом, финансовую компанию.

Начала разваливаться вся система власти в стране. Соответственно, в белорусском обществе появляются люди, которые при поддержке политического класса претендуют на то, чтобы занять место Лукашенко, который теперь кажется неэффективным. В частности, на его место претендуют Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Вокруг них формируется ядро протестного голосования. Лукашенко прозевал этот процесс. Например, у действующего «президента» рейтинг поддержки около 3%, а у Бабарико в 15 раз больше.