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Активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик вышла на свободу

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  • 8.06.2020, 21:07
  • 1,783
Активистка «Европейской Беларуси» Елена Лазарчик вышла на свободу

Матери шестилетнего ребенка сутки ареста заменены штрафом.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик рассказала подробности своего задержания:

- Меня арестовали по дороге на работу. Завезли в РОВД Октябрьского района, потом в суде Октябрьского района и судили. Доводы о том, что у меня совсем маленький ребенок на судью не повлияли. Я не могу сейчас точно указать фамилии судьи и сотрудников РОВД, потому что я все время думала про маленького сына, мне было не до их фамилий.

Сегодня мне в изоляторе дали бумагу, в которой указано, что не отсиженные мной 9 суток заменяются на штраф в размере 1215 рублей. Так же я должна изолятору за питание, они выставили мне сумму в размере 40 рублей за те три дня, что я сидела.

Фактически трое суток я находилась одна в камере, только один раз подселили девушку, но вскоре ее увезли.

С сыном все хорошо, он находится с родителями на даче. Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку и солидарность. Только благодаря этому меня освободили.


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