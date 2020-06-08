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В Беларуси заблокировали сюжет Euronews о пикетах возле Комаровки

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  • 8.06.2020, 21:19
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В Беларуси заблокировали сюжет Euronews о пикетах возле Комаровки

На выходных на Комаровском рынке прошли легальные массовые пикеты по сбору подписей.

Подписчики телеграм-канала «Нехта» сообщают, что в Беларуси возникли проблемы с открытием материала Euronews о пикетах на Комаровском рынке.

Стоит полагать, что блокирование материала — наглядный пример недавних слов нового министра информации Игоря Луцкого. Он сказал: «Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и оградить население от информации, которая наносит вред государству».

Напомним, что 24 января 2019 года режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.


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