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Российский город начал сползать вниз с холма

  • 8.06.2020, 21:31
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Российский город начал сползать вниз с холма
Кадр: Телекомпания Енисей / YouTube

В Красноярске после ливня с обрыва упали бетонные блоки и ограждения.

Теперь местные жители опасаются, что из-за провалов грунта их 17-этажный дом тоже начнет сползать в пропасть с холма. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «Енисей».

Россияне пожаловались, что подобное на Огородной улице происходит регулярно. Многоэтажка стоит на склоне, трещины на земле появляются не в первый раз. «Все боятся, все пугаются. Дома у нас очень много молодых семей, студенты, все как бы хотят дальше жить и не бояться ничего такого», — сказала одна из горожанок.

На место аварии приехали представители коммунальных и экстренных служб. Они установили специальные маячки, судя по которым движение грунта продолжается. Однако, как заявили в департаменте городского хозяйства, угрозы обрушения дома нет, а в дальнейшем на проблемном участке проведут работы по укреплению территории.

«Сегодня было принято решение провести там контраварийные мероприятия, то есть отвести воду от склона. Из резервного фонда города будут выделены средства и в дальнейшем проведены все необходимые мероприятия для того, чтобы предотвратить дальнейшее размытие и разрушение откосов», — сообщила представитель департамента.


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