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Белорусы из разных стран мира спели «Паветраны шар»

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  • 8.06.2020, 22:45
  • 3,582
Белорусы из разных стран мира спели «Паветраны шар»
Белорусы поют "Паветраны шар" / кадр из видео

Знаменитую песню группы N.R.M белорусы исполнили онлайн.

Знаменитую песню группы N.R.M. "Паветраны шар" в новом "дистанционном" клипе спели онлайн белорусы из разных уголков мира, передает euroradio.fm.

В записи песни поучаствовали не только автор Лявон Вольский, но и известные оперные певцы Маргарита Левчук и Павел Катюшин, а также музыканты групп Vuraj и Dee Tree, Полесский народный коллектив "Каляжанки" и другие белорусы.

Клип сделан в рамках еженедельного музыкального проекта "Спяваем Годна", который запустила общественная кампания "Годна" вместе с музыкантом Сержуком Долгушевым — лидером группы Vuraj и создателем инициативы "Спеўны сход". В этом проекте предполагается собирать в онлайн-формате белорусов из разных уголков мира и петь известные и знаковые белорусские песни вместе с их авторами и исполнителями.


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