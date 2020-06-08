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Белорусский импортер Renault подарил машину 10-й больнице Минска

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  • 8.06.2020, 22:08
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Белорусский импортер Renault подарил машину 10-й больнице Минска
Фото: Влад Борисевич / auto.onliner.by

Свой жест импортер французской марки объяснил желанием поддержать медиков.

Сегодня белорусский Renault вручил 10-й городской клинической больнице Минска автомобиль скорой помощи Renault Master. Подаренная машина полностью укомплектована и готова к работе. Это автомобиль скорой помощи класса «В»: модель имеет просторный салон с улучшенным интерьером и соответствует национальным и международным стандартам для медицинских автомобилей экстренной помощи. Наш фотограф побывал на церемонии вручения машины, передает «Онлайнер».

Автомобиль дизельный с большим набором опций. В Master установлено два кондиционера: один у водителя и второй в медицинском отсеке. Среди установленных опций отмечают ESP, систему помощи при старте в гору, фары освещения поворотов, дополнительный подлокотник сиденья водителя, круиз-контроль, противотуманные фары, передние и боковые подушки безопасности, сиденье для центрального пассажира, складываемое в столик, фару-искатель, водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее покрытие пола и стен, сигнальную систему на крыше и др.

В медицинском отсеке также есть фильтровентиляционная приточно-вытяжная установка, система дополнительного отопления, складывающиеся кресла для медработников, приемное устройство и тележка-каталка со съемными носилками. В салоне предусмотрена кислородная разводка с унифицированными разъемами для всех типов дыхательной аппаратуры от двух 10-литровых баллонов кислорода.

Свой жест импортер французской марки объяснил желанием поддержать медиков в это непростое время и улучшить условия их работы, т. к. значительную часть дежурств они проводят в автомобиле.


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