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В США нашли клад на миллион долларов, спрятанный 10 лет назад

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  • 8.06.2020, 22:18
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В США нашли клад на миллион долларов, спрятанный 10 лет назад
Иллюстрационное фото

Сундук с золотыми монетами и драгоценностями спрятал коллекционер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн.

В Скалистых горах в США нашли клад стоимостью более одного миллиона долларов, который спрятал там коллекционер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн десять лет назад. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на CBS News.

Клад представляет собой сундук с золотыми монетами и драгоценностями. О том, что он найден, Фенн рассказал местному изданию Santa Fe New Mexican. Имя человека, нашедшего клад, не называется. В подтверждение неизвестный прислал Фенну фотографию.

«Клад был под звездным куполом в пышной, лесистой местности Скалистых гор, где я и спрятал его 10 лет назад», — рассказал коллекционер. Фенн добавил, что все еще не раскрывает местоположения сокровища.

Информацию о кладе и подсказки о его местонахождении Фенн разместил в интернете и стихотворении, которое было опубликовано в его автобиографии. По его словам, он спрятал клад, чтобы люди пустились в погоню за приключениями. Он хотел дать им шанс поучаствовать в «старомодной экспедиции за богатствами».

В интервью Фенн рассказывал, что собирал драгоценности и золото в экспедиции на юго-западе. В 1988 году у него нашли рак, и он планировал взять клад с собой в Скалистые горы и умереть рядом с ним. Но болезнь удалось остановить, и Фенн спрятал сундук и запустил поиски в 2010 году, во время мирового экономического кризиса.

«Многие люди теряли свою работу, отчаяние читалось во всех заголовках. Я просто хотел дать людям надежду», — рассказывал Фенн ABC News.

Американец также рассказал, как чувствует себя после находки: «Я не знаю. Отчасти я рад, отчасти расстроен, потому что это приключение завершилось».

За сокровищем охотились сотни тысяч людей, отмечает CBS. Некоторые из них бросили ради него работу, а некоторые — потратили все сбережения. Минимум четыре человека погибли во время поисков.


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