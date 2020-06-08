«Везде процветает протекционизм, кумовство, взяточничество» 2 8.06.2020, 22:24

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Александр Фурманов

Фото: svaboda.org

Отец координатора инициативной группы Тихановской по Гродненской области написал открытое письмо.

Отец задержанного 29 мая координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрия Фурманова написал открытое письмо Лукашенко.

— Я должен защищать своего сына. Он не преступник и не уголовник, а нормальный парень. Защитить его я могу только так — выступить через средства массовой информации, донести до людей свои слова и поддержать других родителей, которые оказались в такой же ситуации. Нашу семью поддерживают друзья и члены инициативной группы Светланы Тихановской. Мы не брошены, Дима не брошен. Мы этим сейчас и живем, — рассказал tut.by Александр Фурманов.

Напомним, Дмитрия Фурманова задержали в Гродно 29 мая во время сбора подписей за кандидата в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую. Как рассказывала девушка гродненца, Дмитрия забрали со столом и стулом: просто подняв и его, и мебель. Так, сидящего, и унесли в микроавтобус.

До этого в отношении Дмитрия Фурманова было заведено административное дело по статье 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии за встречу с блогером Сергеем Тихановским, которая проходила в Гродно 1 мая.

Сейчас же Дмитрий Фурманов находится в СИЗО № 1 на улице Володарского и проходит как подозреваемый по «делу Тихановского».

Александр Фурманов обратился с открытым письмом к диктатору. Мужчина пишет, что прослужил в армии 27 лет. Сейчас он — подполковник в отставке, инвалид II группы.

В Гродно семья приехала в 1989 году, где вначале столкнулась с трудностями с жильем, но потом Фурмановы получили двухкомнатную квартиру.

«За это время наш старший сын успел окончить школу, отслужить в армии, жениться и у нас родилась внучка. На нашу большую семью мы с трудом получили двухкомнатную квартиру, в которой я проживаю с женой до сих пор. Наши оба сына Алексей и Дмитрий получили высшее образование, окончили университеты, сейчас по специальности не работают, так как нет возможности устроиться на достойную работу в соответствии с полученным образованием: везде процветает протекционизм, кумовство, взяточничество, — пишет Александр.

Он рассказывает, что 36-летний Дмитрий на данный момент не может найти работу и как-то самостоятельно обзавестись своим жильем.

«Наш сын Дмитрий всегда отличался высоким чувством нетерпимости к несправедливости, неоднократно обращался к руководству и администрации города Гродно, где указывал на случаи бесхозяйственности и отсутствие должного реагирования чиновников на указанные недостатки. Он познакомился с блогером Сергеем Тихановским и поддержал его инициативы по улучшению жизни людей в Республике Беларусь», — написано в письме.

Дмитрий Фурманов. Фото: racyja.com

Задержание Дмитрия происходило на глазах у родителей, которые в тот момент также находились на площади Советской (привезли сыну перекусить).

«В это время на наших глазах состоялась провокационная акция против Сергея Тихановского, мы находились рядом со столиком, за которым работал Дмитрий. В этот момент шестеро молодых парней в гражданской одежде подбежали к сыну, схватили его вместе со стулом и потащили через сквер к автомобилю с минскими номерными знаками. Я вместе с женой и несколькими свидетелями побежал за ними. Его запихнули в автомобиль, я пытался его остановить, встав перед ним. Я получил травму ноги, но автомобиль уехал в неизвестном направлении, есть свидетели, которые сняли данный инцидент.

В течение двух суток мы с женой пытались выяснить, где находится наш сын после похищения. На наши вопросы ни в одном РОВД Гродно мы не получили ответа. На мое заявление, поданное 29 мая 2020 года в 22 часа 45 минут в Ленинский РОВД города Гродно об исчезновении сына, я до сих пор так и не получил ответа.

Особенно возмущает поведение сотрудников УВД в отношении граждан, обращающихся к ним за помощью. В здание УВД не войти, железная дверь, решетка, вопросы конкретным лицам не задать, дежурные отмахиваются или вообще не обращают внимания.

Узнав из других источников, что наш сын находится в Минске в ИВС, мы выехали в Минск 1 июня для выяснения обстоятельств. Нам подтвердили его местонахождение. […]

«Вынуждены задать вам ряд вопросов», — обращаются Фурмановы к президенту.

«Почему в нашем государстве не соблюдаются нормы Конституции о свободе мнений, убеждений и их свободном выражении?

Почему органы правопорядка не защищают граждан от произвола?

Как нашим детям и внукам жить дальше в таком государстве?

Почему мой сын незаконно задержан и содержится в ИВС?»