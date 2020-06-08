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Ирина Глинская: Жара не снизит заболеваемость коронавирусом

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  • 8.06.2020, 22:41
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Ирина Глинская: Жара не снизит заболеваемость коронавирусом
Ирина Глинская
Фото из архива belta.by

Медики призывают белорусов носить маски.

Жара на распространение коронавируса не повлияет, а потому расслабляться белорусам не стоит. Об этом 8 июня рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает «Белсат».

«Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Все зависит от того, насколько мы сами, каждый человек, будут соблюдать меры, рекомендованные ранее», – отметила специалист.

Она призвала носить маски и очки в общественном транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей.


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