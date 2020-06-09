Татьяна Северинец: У Лукашенко земля горит под ногами 1 9.06.2020, 7:36

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Фото: tut.by

В номенклатуре тоже наблюдаются сдвиги.

Массовые пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов прошли 7 июня в 37 городах Беларуси. Десятки тысяч белорусов вышли на улицы своих городов, чтобы поддержать свободу и перемены. Власти испугались такой активности и на легальном пикете в Минске был задержан сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

Cайт Сharter97.org поговорил с матерью оппозиционного политика, известной активисткой из Витебска Татьяной Северинец.

- После того, как я увидела, что произошло, что момент задержания видели сын Павла Франтишек и его супруга Ольга, я только благодарила Бога, что ребенок еще маленький, он не мог понять, что произошло, куда подевался папа. Когда ты все это видишь, то отключается чувство самосохранения, хочется просто идти и в шею гнать эту власть.

Я видела, как люди защищали и пытались остановить машину, в которую запихнули Павла, белорусы просто перестают бояться. Большинство в нашем обществе понимает, что дальше так жить невозможно. Лукашенко уже до такой степени договорился, что его слова тянут на «уголовку», у него нет никакого законного права дальше участвовать в выборах.

Общество так жить не может, люди должны жить по законам, которые исполняют все. Лукашенко говорил всем не разводить коррупцию и тут же назначил своих сыновей ближайшими соратниками. Когда комиссия ЦИК отвечает претенденту на пост президента Виктору Бабарико, что можно хамить, то это разве норма закона?

- В Витебске собираются подписи не только за альтернативных кандидатов, но и за то, чтобы снять Лукашенко с выборов?

- Да, мы просто положили листы бумаги и к ним выстроилась очередь. Люди подписывались, потом друг другу передавали. Никто никого не подгонял, не тыкал носом. Жители Витебска сами их увидели, проявили инициативу, еще и своих знакомых звали.

За час мы насобирали 83 подписи. Это очень хороший результат, который показывает, что не только есть кандидат Бабарико, который высказал свое недовольство и потребовал снять Лукашенко с выборов, но и другие люди.

- Десятки тысяч людей выходят на пикеты не только в Минске, но и регионах. Какие проблемы волнуют жителей Витебска?

- 7 июня у нас не было звукоусилительной аппаратуры. Люди собирались в небольшие кружки и общались. Обязательно находился человек, у которого было что сказать. Люди высказывали то, что их возмущает. У них такой груз за плечами, столько всего накопилось за эти годы, что многие говорили и 10 минут, и больше. Получился стихийный митинг.

Участники пикета по сбору подписей рассказывали свои личные истории: как не нашли правду в суде, как получили дом или квартиру, в которых невозможно жить и все приходилось переделывать за свои средства. Люди рассказывали о своих приключения на работах. Мне и сейчас звонят знакомые, спрашивают, что делать, мол, звонят с работы, говорят прийти с паспортами и поставить подписи за сами знаете кого. Это людей также возмущает, но не все понимают, что если они первыми скажут «я не буду подписываться», то рядом стоящий тоже так сделает. Такие случаи были и неоднократно.

- Стал ли коронавирус, от которого так пострадал Витебск, своеобразным ускорителем протестных настроений?

- Абсолютно, очень много горя пришло из-за этого вируса. Даже на пикете люди рассказывали, кто как лечился, о невозможности сделать тесты в Витебске, как их не взяли в больницу, как кто-то похоронил маму, сестру. Эти гробы не успевали выносить из морга, не успевали рыть могилы на кладбищах.

Люди поняли, что для Лукашенко человек — это никто. Эта политика проявляется везде. Я вижу это по ответам, которые дают чиновники на мои заявления. Если раньше были попытки успокоить, постараться что-то сделать, то сейчас «мы приняли к сведению» и все. Эта уверенность, что у них есть «крыша», делает из власти организованную преступную организацию.

Все говорили, что министр Караник такой хороший доктор, онколог… Но раз ты доктор, то тебя самая главная ценность — это человек и его здоровье, но нет. Для него самая великая ценность — это должность и зарплата. А люди — так, пыль.

Протестные настроения сегодня очень сильны. Посмотрите, белорусы готовы ставить подписи за кого угодно, лишь бы не за Лукашенко.

Во-вторых, как народ вступился за Сергея Тихановского в Гродно, а в воскресенье — за Павла! С одной стороны, мне больно и обидно, а с другой — я так благодарна этим людям.

- Вам неоднократно приходилось участвовать в различных кампаниях по освобождению политзаключенных. Как действовать сегодня, когда столько людей находится под арестом?

- Общество должно требовать освобождения своих лидеров. Сейчас столько работы для юристов и правозащитников, что они должны 24 часа в сутки этим заниматься. Оборвать телефоны ООН, Совета Европы, всех посольств, чтобы поставить на уши всех и вся.

Во время этой кампанию люди массово пошли в члены комиссий, собирать подписи. Нужно же тоже знать, как правильно документы заполнять. Также нужно знать, как вести себя во время сбора подписей, какие есть правила и законы. Нужно уметь защищать интересы вашего кандидата и в участковых комиссиях. В этом также должны помогать правозащитники.

Я в 2011 году выиграла в суд ООН с помощью правозащитника Павла Левина, который писал письма, подготавливал материалы. А многие эти дела бросают! Надо добиваться, чтобы Беларусь исполняла решения ООН и Верховного суда по правам человека. Простите, правозащитники, но нужна работа с международными организациями.

Хорошо, что хоть Сергея Тихановского сейчас признали политическим заключенным.

- Судя по пикетам, на которых вы присутствовали, готовы ли белорусы сменить власть в стране?

- Очень хочу в это верить, ведь людей уже достало. Пришло время белорусскому народу сказать свое слово. Я многое услышала на пикетах. У меня внутри все откликается c их словами. Уже не могу уже думать о собственной безопасности на седьмом десятке лет. Внутри все кипит и болит, хочу верить, что наши слезы и битвы не зря. Это гейзер может побурлить и успокоится, а мы уже не можем.

В номенклатуре также наблюдаются сдвиги. У Лукашенко горит земля под ногами и его окружение это видит. Показатель этого — претенденты на пост президента Цепкало и Бабарико. Да, трудно сказать, насколько они искренние. Время покажет, но после слов Лукашенко в их адрес, он должен стать врагом номер один и для Бабарико, и для Цепкало.