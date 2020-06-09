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КНДР отключила связь с Южной Кореей

  • 9.06.2020, 7:59
КНДР отключила связь с Южной Кореей

Пхеньян объявил о полном прекращении контактов между властями и военными двух стран.

Власти Северной Кореи во вторник, 9 июня, собираются заблокировать все линии телефонной связи между КНДР и Южной Кореей, передает dw.com.

Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), назвавшего блокировку линий "первым шагом в списке решений о полном уничтожении всех способов связи с Южной Кореей" и прекращении "других ненужных действий".

Отключение линий коснется как правительственной связи, так и связи между военными двух стран. Связь между странами осуществляется через постоянный межкорейский офис связи. Поводом для этого шага стала отправка южнокорейскими активистами агитационных листовок в КНДР.

Между тем несколько министерств в Сеуле во вторник безуспешно пытались выйти на связь с официальными лицами КНДР. В частности, такие попытки предприняли министерство по делам объединения двух Корей и министерство обороны. Связь между двумя странами, фактически отсутствовавшая в течение десятилетий, была восстановлена в 2018 году.

Обострение на границе

В начале мая на демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею, произошла перестрелка, сообщил генштаб вооруженных сил Южной Кореи. По его данным, северокорейские солдаты обстреляли один из южнокорейских КПП в четырехкилометровой буферной зоне между двумя государствами.

Южнокорейские солдаты после ряда предупреждений открыли ответный огонь. Было объявлено, что стороны пытаются разъяснить ситуацию по своим коммуникационным каналам по избежание аналогичных инцидентов в будущем. Войска Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности.


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