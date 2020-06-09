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В Гомеле на остановке умер человек, «скорая» приехала в химзащите

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  • 9.06.2020, 8:08
  • 6,757
В Гомеле на остановке умер человек, «скорая» приехала в химзащите
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Фотофакт.

В Гомеле на остановке умер человек. Трагедия случилась на остановке «Улица Джураева».

Как стало известно «Сильным новостям», примерно в 12:20 8 июня тело человека уже лежало на остановке возле магазина «Светлячок» на лице Бочкина. На месте работала бригада медиков, находился милиционер. Как рассказал очевидец, тело лежало около 40 минут. Медики были в защитных костюмах, труп накрыт. В разгар рабочего дня мимо ходили прохожие.


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