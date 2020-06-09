В Гомеле на остановке умер человек, «скорая» приехала в химзащите

В Гомеле на остановке умер человек, «скорая» приехала в химзащите1
- 9.06.2020, 8:08
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Фотофакт.
В Гомеле на остановке умер человек. Трагедия случилась на остановке «Улица Джураева».
Как стало известно «Сильным новостям», примерно в 12:20 8 июня тело человека уже лежало на остановке возле магазина «Светлячок» на лице Бочкина. На месте работала бригада медиков, находился милиционер. Как рассказал очевидец, тело лежало около 40 минут. Медики были в защитных костюмах, труп накрыт. В разгар рабочего дня мимо ходили прохожие.