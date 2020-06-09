закрыть
9 июня 2020, вторник, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Усатый таракан в этот раз точно обречен на поражение

12
  • Иван Яковина, «Новое время»
  • 9.06.2020, 8:22
  • 11,951
Усатый таракан в этот раз точно обречен на поражение
Иван Яковина

В Беларуси начинается самое интересное.

Граждане Беларуси 9 августа будут выбирать себе президента. Судя по тому, что происходит там прямо сейчас, Александр Лукашенко впервые за 26 лет обречен на поражение

Нынешняя предвыборная кампания в Беларуси стала самой необычной за всю историю этой страны. Дело в том, что люди проснулись от многолетней спячки.

Белорусская ЦИК ожидала, что в 2020 году, как и всегда, явка на выборах будет ничтожной. Причина простая: реальный рейтинг Лукашенко — примерно 3%, за него никто голосовать не хочет.

Поэтому, чтобы придать процессу видимость легитимности, власть даже разрешила людям голосовать не по месту жительства. Смысл в том, чтобы «гигантскую явку» при пустых участках потом объяснить голосованием дачников.

Серьезно, у них такой план был. Сами же они хотели собрать пустые бюллетени, поставить там галочки за Лукашенко — и все. Но эпидемия коронавируса спутала все планы.

Отставка правительства

Пару дней назад в Минске произошло важное политическое событие. Лукашенко отправил в отставку правительство страны.

По словам самого Лукашенко, он хочет назначить новый состав правительства прямо перед президентскими выборами, чтобы люди могли заранее посмотреть, кто будет проводить экономическую политику страны в последующие годы. Звучит логично.

Однако, по мнению местных политологов, реальная причина совсем иная. Лукашенко хочет свалить на уходящее правительство вину за кошмарную ситуацию в стране.

Экономика фактически развалена. Она базировалась на перепродаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти. Когда из-за пандемии упал спрос на бензин, Беларусь лишилась главного и почти единственного источника валюты.

Да и сама пандемия очень сильно ударила по стране. Лукашенко, как и многие другие диктаторы, объявил коронавирус выдумкой и болезнью, которая не страшнее обычного гриппа.

В результате только по официальным данным, в Беларуси заразилось 45 000 человек — это в два раза больше, чем в Украине, которая в 4 раза больше по населению.

Лукашенко отчаянно врет и изворачивается, лишь бы не признавать массовую смертность. Но если предположить, что белорусская медицина так же хороша, как голландская, то там умерли никак не меньше 4 500 человек.

Я же осмелюсь предположить, что в Витебске и Гродно больницы несколько хуже, чем в Гааге и Роттердаме, поэтому и реальная смертность от коронавируса там существенно выше.

Кстати, сам Лукашенко тщательно оберегает свое здоровье и меньше чем на 3 метра к простым людям не подходит.

По сути дела, страна впервые за 26 лет его правления столкнулась с действительно серьезным кризисом. И Лукашенко, который любит стиль мачо, в жизни показал максимально слабым и бесполезным «лидером».

И тут началось самое интересное

Собственно, это и стало источником его проблем. В последние несколько недель в Беларуси происходит очень интересный процесс. Наступивший кризис как будто разбудили местных жителей от очень долгого летаргического сна.

Они протирают глаза, смотрят по сторонам и приходят в ужас от того, что в их стране царит политическая диктатура, экономический коллапс, коронавирусная эпидемия.

Страх и удивление сменяются злостью, а злость дает силы для действий. Впервые за долгое время всей страной не просто готовы действовать — они уже действуют.

Еще в начале 2020 года ожидалось, что очередные президентские выборы пройдут, примерно так же, как и 5 предыдущих. На участки придет полторы калеки, они проголосуют за Лукашенко, после чего ЦИК объявит о его триумфальной победе при огромной явке. Все, конец истории.

Но в этот раз все пошло не так. Когда Лукашенко привел страну к пропасти, там тут же появилась самая настоящая оппозиция. Одним из ее лидеров стал популярный видеоблогер Сергей Тихановский.

У него 220 тысяч подписчиков в ютубе, что для Беларуси довольно много. Это человек нагловатый, смелый, уверенный в себе.

Тихановский придумал для Лукашенко новое прозвище. Теперь белорусы из-за усов называют своего президента «тараканом». Символом борьбы против него стал обычный тапок.

Лукашенко это прозвище показалось настолько обидным, что по его приказу Тихановского посадили в тюрьму, якобы за нападение на милиционера.

Поэтому он не смог прийти в ЦИК, чтобы зарегистрировать инициативную группу кандидата в президенты. Вместо него документы принесла его жена Светлана.

Ей в регистрации мужа отказали, но она не растерялась и тут же на месте подалась на регистрацию своей группы, а мужа вписала туда начальником штаба. ЦИК от растерянности не нашел оснований для отказа.

И тут началось самое интересное: по всей Беларуси, в столице, в больших и малых городах, десятки тысяч людей стали выстраиваться в огромные очереди, чтобы подписаться за выдвижение Тихановской.

Это удивительное для Беларуси событие. Раньше люди боялись открыто поддерживать оппозиционеров, а теперь эти километровые очереди стали настоящими митингами протеста.

Многие люди туда стали приносить свои старые тапки — как символ скорого избавления от таракана.

Масштабные акции протеста

Тут важно подчеркнуть, что белорусы сейчас выступают не столько за Тихановскую, сколько против Лукашенко. Именно поэтому они тут же подписываются и за нескольких других кандидатов от оппозиции.

Чем больше их будет, тем меньше шанс, что Лукашенко снимет с выборов всех остальных. Тут я хочу подчеркнуть: сознание людей поменялось. Они теперь не просто готовы действовать, чтобы поменять власть, они уже действуют.

Когда люди отдают подписи за того или иного кандидата, они точно придут на выборы и проголосуют за оппозицию. Эпоха выученной беспомощности в Беларуси закончилась.

Для Лукашенко, чей рейтинг около 3%, это очень плохие новости. Результат голосования легко подделать, когда явка маленькая, когда на участки никто не пришел, когда у тебя полно пустых бюллетеней.

Ну а если все эти бюллетени заполнены против тебя, тогда мухлевать становится намного сложнее. Ты неизбежно оставишь кучу следов своих махинаций. И люди эти следы увидят.

Опять же, для диктатора отлично, если люди во время выборов сидят дома. При подтасовке итогов таким людям и терять нечего, поскольку они не голосовали.

Но человек сходил, поставил за кандидата свою подпись, а потом еще сходил и проголосовал за него, то он и в третий раз выйдет — но уже на площадь. Чтобы защитить свой голос.

А вот это уже называется страшным для всех диктаторов словом «Майдан». И этого они боятся больше всего. Лукашенко развалил экономику, поругался и с Россией, и с Западом, устроил в стране мор, поэтому денег у него нет, а спасать его бесплатно никто не будет.

Ему сейчас очень страшно. Он боится, что в этот раз никакие махинации не помогут, что белорусы выйдут на улицы и заставят его отдать власть новому президенту.

1 июня Лукашенко встретился со своим главой КГБ. И публично рассказал ему свой самый главный страх: «Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — говорил он.

Хочу рассказать Лукашенко страшную тайну: будет майдан в Минске или нет, решит только белорусский народ. Если он увидит, что какой-то усатый таракан пытается украсть итоги выборов, то белорусы придут на площадь с тапком. И таракана этого пришлепнут.

Иван Яковина, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко