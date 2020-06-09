закрыть
9 июня 2020, вторник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Крах луканомики: население и предприятия «пылесосят» валюту из системы

1
  • 9.06.2020, 8:39
  • 7,260
Крах луканомики: население и предприятия «пылесосят» валюту из системы
Фото: Reuters

Люди не доверяют властям и банкам.

Прошел май, кончилась весна. Но белорусы пока не думают успокаиваться и покупают валюту про запас. Видимо, травма от девальвации в 1 квартале оказалась слишком глубокой, пишут banki24.by.

Что ожидать на валютном рынке в летние месяцы? Нацбанк поделился статистикой о состоянии внутреннего валютного рынка по итогам 5 месяцев.

Препарируем эти данные, чтобы выявить свежие тенденции в покупке и продаже валюты. Главный итог последних месяцев — доверие к белорусскому рублю не восстановилось, несмотря на укрепление «зайчика» в апреле и мае.

Население выступает чистым покупателем валюты с декабря 2019 года. За это время физлица скупили у банков 623,6 млн USD. Для сравнения: годом ранее (с декабря-2018 по май-2019) чистая продажа валюты белорусами составила 250 млн USD, 2 годами ранее — 616,7 млн USD, 3 годами ранее — 1,050 млрд USD.

Очевидна потеря интереса к белорусскому рублю у населения по мере роста доходов в валютном эквиваленте. Видимо, возврат к прежней ситуации с продажей валюты физлицами возможен лишь после просадки долларовой зарплаты назад к 300–400 USD.

С учетом текущего положения на нефтяном рынке это маловероятный сценарий. Да и до президентских выборов осталось всего 2 месяца.

Отдельно за май белорусы купили валюту на 58,8 млн USD. При этом в наличном сегменте рынка отмечалась чистая продажа на 28,3 млн USD, а по безналу — нетто-покупка на 87,1 млн USD.

Оба показателя в разы хуже мая 2019 года: тогда чистая продажа кэша составила 153,3 млн USD, а покупка безналичной валюты — 21,5 млн USD. Год назад белорусы были нетто-продавцами валюты банкам.

Предприятия-резиденты в мае продали валюту в мизерном объеме — всего 5 млн USD. За счет «плохого» 1 квартала предприятия остаются чистыми покупателями валюты у банков — в объеме 755,6 млн USD.

С ноября-2019 по март-2020 юрлица-резиденты вынесли из банков валюту на 1,115 млрд USD, а за следующие 2 месяца вернули только 171,6 млн USD. В целом за май резиденты Беларуси выкупили у банков 53,7 млн USD (годом ранее была чистая продажа на 46,5 млн USD).

За 5 месяцев с начала года чистая покупка валюты составила 1,336 млрд USD (против нетто-продажи в 351,8 млн USD в 2019-м). Пока ситуация не слишком хороша для банков и НБРБ: население и предприятия «пылесосят» валюту из системы, хотя раньше активно сдавали ее в обмен на рубли.

В пресс-релизе о состоянии ЗВР Нацбанк сообщил, что покупал валюту в мае. Но это относится только к биржевому сегменту рынка. Обороты на бирже мизерные по сравнению с внебиржевыми сделками.

Каков прогноз на лето 2020 года?

Ранее в летние месяцы у населения традиционно увеличивался интерес к покупке валюты. Это было связано с повышением зарплат в период отпусков и закупкой денег для трат за границей. В 2020 году летний отпускной сезон белорусов будет смазанным.

Во-первых, часть стран до сих пор не пускает к себе наших сограждан из-за эпидемии. Во-вторых, многие белорусы не поедут в отпуск чисто по экономическим причинам — из-за ухудшения материального положения. Поэтому, если не случится новый обвал на нефтяном рынке, июнь—август ожидаются для властей относительно спокойными. Интерес к покупке валюты будет, но не панических масштабов.


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко