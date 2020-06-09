Крах луканомики: население и предприятия «пылесосят» валюту из системы 1 9.06.2020, 8:39

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Фото: Reuters

Люди не доверяют властям и банкам.

Прошел май, кончилась весна. Но белорусы пока не думают успокаиваться и покупают валюту про запас. Видимо, травма от девальвации в 1 квартале оказалась слишком глубокой, пишут banki24.by.

Что ожидать на валютном рынке в летние месяцы? Нацбанк поделился статистикой о состоянии внутреннего валютного рынка по итогам 5 месяцев.

Препарируем эти данные, чтобы выявить свежие тенденции в покупке и продаже валюты. Главный итог последних месяцев — доверие к белорусскому рублю не восстановилось, несмотря на укрепление «зайчика» в апреле и мае.

Население выступает чистым покупателем валюты с декабря 2019 года. За это время физлица скупили у банков 623,6 млн USD. Для сравнения: годом ранее (с декабря-2018 по май-2019) чистая продажа валюты белорусами составила 250 млн USD, 2 годами ранее — 616,7 млн USD, 3 годами ранее — 1,050 млрд USD.

Очевидна потеря интереса к белорусскому рублю у населения по мере роста доходов в валютном эквиваленте. Видимо, возврат к прежней ситуации с продажей валюты физлицами возможен лишь после просадки долларовой зарплаты назад к 300–400 USD.

С учетом текущего положения на нефтяном рынке это маловероятный сценарий. Да и до президентских выборов осталось всего 2 месяца.

Отдельно за май белорусы купили валюту на 58,8 млн USD. При этом в наличном сегменте рынка отмечалась чистая продажа на 28,3 млн USD, а по безналу — нетто-покупка на 87,1 млн USD.

Оба показателя в разы хуже мая 2019 года: тогда чистая продажа кэша составила 153,3 млн USD, а покупка безналичной валюты — 21,5 млн USD. Год назад белорусы были нетто-продавцами валюты банкам.

Предприятия-резиденты в мае продали валюту в мизерном объеме — всего 5 млн USD. За счет «плохого» 1 квартала предприятия остаются чистыми покупателями валюты у банков — в объеме 755,6 млн USD.

С ноября-2019 по март-2020 юрлица-резиденты вынесли из банков валюту на 1,115 млрд USD, а за следующие 2 месяца вернули только 171,6 млн USD. В целом за май резиденты Беларуси выкупили у банков 53,7 млн USD (годом ранее была чистая продажа на 46,5 млн USD).

За 5 месяцев с начала года чистая покупка валюты составила 1,336 млрд USD (против нетто-продажи в 351,8 млн USD в 2019-м). Пока ситуация не слишком хороша для банков и НБРБ: население и предприятия «пылесосят» валюту из системы, хотя раньше активно сдавали ее в обмен на рубли.

В пресс-релизе о состоянии ЗВР Нацбанк сообщил, что покупал валюту в мае. Но это относится только к биржевому сегменту рынка. Обороты на бирже мизерные по сравнению с внебиржевыми сделками.

Каков прогноз на лето 2020 года?

Ранее в летние месяцы у населения традиционно увеличивался интерес к покупке валюты. Это было связано с повышением зарплат в период отпусков и закупкой денег для трат за границей. В 2020 году летний отпускной сезон белорусов будет смазанным.

Во-первых, часть стран до сих пор не пускает к себе наших сограждан из-за эпидемии. Во-вторых, многие белорусы не поедут в отпуск чисто по экономическим причинам — из-за ухудшения материального положения. Поэтому, если не случится новый обвал на нефтяном рынке, июнь—август ожидаются для властей относительно спокойными. Интерес к покупке валюты будет, но не панических масштабов.