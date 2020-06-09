закрыть
9 июня 2020, вторник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин понимает, что его поезд ушел

1
  • 9.06.2020, 8:57
  • 4,018
Путин понимает, что его поезд ушел
Фото: Getty Images

Российская власть зашаталась под ударами эпидемии коронавируса.

В России президент Путин наконец-то определился с проведением военного парада в честь юбилея победы над Германией и всенародным голосованием по поправкам к Конституции страны. Оба мероприятия из-за пандемии коронавируса были отложены по сравнению с первоначальными планами. Японские журналисты попросили эксперта группы обозревателей NHK Итиё Исикава высказать свое мнение по этому поводу (перевод - inosmi.ru).

— Как вы считаете, удастся ли нормально провести оба этих мероприятия в условиях пандемии коронавируса в России?

— Президент Путин в настоящее время вынужден принимать меры по повышению авторитета своей власти, несмотря ни на какие обстоятельства. В этом контексте проведение военного парада в честь памятной годовщины победы над Германией назначено на 24 июня, а всенародное голосование по поправкам в Конституцию России — на 1 июля. Однако состояние пандемии коронавируса в стране вызывает большую тревогу.

По данным российского правительства, 3 июня в России было выявлено 8536 человек, инфицированных коронавирусом. Это меньше по сравнению с пиковыми показателями. Но особенность сегодня заключается в том, что центр пандемии сдвигается из Москвы в регионы. В настоящее время в столице России регистрируется ежедневно менее 2000 новых случаев коронавируса, тогда как совсем недавно 60% вновь заболевших приходилось именно на Москву. В то же время теперь 6000 ежедневных случаев выявляется в регионах, где медицинская база значительно слабее, чем в столице.

— Каким образом будет обеспечиваться безопасность против коронавируса во время вышеупомянутых массовых мероприятий?

— Сообщается, что все участники военного парада пройдут тест на коронавирус. Такие же тесты пройдут и все люди, тем или иным образом задействованные во всенародном голосовании. Естественно, допущены буду только те, кто будет иметь отрицательный результат.

— Почему Путин так торопится?

— Образно выражаясь, он чувствует, что «поезд уходит». В контексте борьбы с коронавирусом пришлось принять очень решительные меры, серьезно ограничившие экономическую активность в стране. Доходы населения серьезно снизились. Можно сказать, что они уже находятся на нижнем пределе. Значительно уменьшился процент поддержки Путина. Он понимает, что почва под ногами власти шатается. В условиях, когда понемногу возобновляется прежняя экономическая жизнь в стране, Путин хочет отождествить победные настроения, вызванные военным парадом, с «победным исходом» в борьбе с вирусом. Что же касается всенародного голосования, то оно должно символизировать собой становление в России «социального государства», которое заботится о процветании простых людей. Таким образом, стратегия Путина состоит в том, чтобы борьбу с коронавирусом развернуть в сторону консолидации народа.

Однако даже в самой структуре путинской власти появляются признаки ослабления центростремительных настроений. Сейчас получилось так, что на самом переднем крае борьбы в России с коронавирусом оказался не президент, а мэр Москвы Собянин. Именно из Москвы организован массовый «десант» врачей и медперсонала в регионы для противостояния пандемии. Очень многое будет зависеть от того, удастся ли в течение ближайшего месяца остановить «расползание» коронавирусной инфекции по России.

— Как ко всему этому относится российский народ?

— В целом в народе преобладает негативное и весьма прохладное отношение ко всей нынешней российской власти. Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню. Больше отодвигать эти вопросы на будущее уже нельзя. Понятно, что Путин в ходе всенародного голосования стремится получить максимальную поддержку граждан и вернуть себе политический авторитет. Однако приходится исходить из того, что в зависимости от результатов в борьбе с пандемией в России власть может столкнуться с неожиданно большим число голосующих против поправок и тем самым критикующим нынешний режим.

Итиё Исикава — член группы обозревателей японской государственной телерадиокорпорации NHK. Приглашенный профессор университета Кинки и специальный помощник ректора. В 1982 году окончил отделение русской литературы филологического факультета Токийского университета. Сразу по окончании стал работать в NHK. В 1992-1996 гг. корреспондент корпункта NHK в Москве. В 2002-2007 гг. — шеф корпункта NHK в Москве. С 2007 года член группы обозревателей NHK, с 2010 года — руководитель группы. В качестве обозревателя выступает в программах «Общественное обсуждение», «Доброе утро, Япония. Вот что важно», «Ловите — главные новости со всего мира». Часто выступает с лекциями в качестве специалиста по России и бывшему СССР и проблемам безопасности. Преподает в Токийском университете по программе Executive Management Program. Выступал в качестве модератора на Санкт-Петербургском и Восточном экономических форумах.


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко