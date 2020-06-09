Путин понимает, что его поезд ушел 1 9.06.2020, 8:57

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Российская власть зашаталась под ударами эпидемии коронавируса.

В России президент Путин наконец-то определился с проведением военного парада в честь юбилея победы над Германией и всенародным голосованием по поправкам к Конституции страны. Оба мероприятия из-за пандемии коронавируса были отложены по сравнению с первоначальными планами. Японские журналисты попросили эксперта группы обозревателей NHK Итиё Исикава высказать свое мнение по этому поводу (перевод - inosmi.ru).

— Как вы считаете, удастся ли нормально провести оба этих мероприятия в условиях пандемии коронавируса в России?

— Президент Путин в настоящее время вынужден принимать меры по повышению авторитета своей власти, несмотря ни на какие обстоятельства. В этом контексте проведение военного парада в честь памятной годовщины победы над Германией назначено на 24 июня, а всенародное голосование по поправкам в Конституцию России — на 1 июля. Однако состояние пандемии коронавируса в стране вызывает большую тревогу.

По данным российского правительства, 3 июня в России было выявлено 8536 человек, инфицированных коронавирусом. Это меньше по сравнению с пиковыми показателями. Но особенность сегодня заключается в том, что центр пандемии сдвигается из Москвы в регионы. В настоящее время в столице России регистрируется ежедневно менее 2000 новых случаев коронавируса, тогда как совсем недавно 60% вновь заболевших приходилось именно на Москву. В то же время теперь 6000 ежедневных случаев выявляется в регионах, где медицинская база значительно слабее, чем в столице.

— Каким образом будет обеспечиваться безопасность против коронавируса во время вышеупомянутых массовых мероприятий?

— Сообщается, что все участники военного парада пройдут тест на коронавирус. Такие же тесты пройдут и все люди, тем или иным образом задействованные во всенародном голосовании. Естественно, допущены буду только те, кто будет иметь отрицательный результат.

— Почему Путин так торопится?

— Образно выражаясь, он чувствует, что «поезд уходит». В контексте борьбы с коронавирусом пришлось принять очень решительные меры, серьезно ограничившие экономическую активность в стране. Доходы населения серьезно снизились. Можно сказать, что они уже находятся на нижнем пределе. Значительно уменьшился процент поддержки Путина. Он понимает, что почва под ногами власти шатается. В условиях, когда понемногу возобновляется прежняя экономическая жизнь в стране, Путин хочет отождествить победные настроения, вызванные военным парадом, с «победным исходом» в борьбе с вирусом. Что же касается всенародного голосования, то оно должно символизировать собой становление в России «социального государства», которое заботится о процветании простых людей. Таким образом, стратегия Путина состоит в том, чтобы борьбу с коронавирусом развернуть в сторону консолидации народа.

Однако даже в самой структуре путинской власти появляются признаки ослабления центростремительных настроений. Сейчас получилось так, что на самом переднем крае борьбы в России с коронавирусом оказался не президент, а мэр Москвы Собянин. Именно из Москвы организован массовый «десант» врачей и медперсонала в регионы для противостояния пандемии. Очень многое будет зависеть от того, удастся ли в течение ближайшего месяца остановить «расползание» коронавирусной инфекции по России.

— Как ко всему этому относится российский народ?

— В целом в народе преобладает негативное и весьма прохладное отношение ко всей нынешней российской власти. Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню. Больше отодвигать эти вопросы на будущее уже нельзя. Понятно, что Путин в ходе всенародного голосования стремится получить максимальную поддержку граждан и вернуть себе политический авторитет. Однако приходится исходить из того, что в зависимости от результатов в борьбе с пандемией в России власть может столкнуться с неожиданно большим число голосующих против поправок и тем самым критикующим нынешний режим.

Итиё Исикава — член группы обозревателей японской государственной телерадиокорпорации NHK. Приглашенный профессор университета Кинки и специальный помощник ректора. В 1982 году окончил отделение русской литературы филологического факультета Токийского университета. Сразу по окончании стал работать в NHK. В 1992-1996 гг. корреспондент корпункта NHK в Москве. В 2002-2007 гг. — шеф корпункта NHK в Москве. С 2007 года член группы обозревателей NHK, с 2010 года — руководитель группы. В качестве обозревателя выступает в программах «Общественное обсуждение», «Доброе утро, Япония. Вот что важно», «Ловите — главные новости со всего мира». Часто выступает с лекциями в качестве специалиста по России и бывшему СССР и проблемам безопасности. Преподает в Токийском университете по программе Executive Management Program. Выступал в качестве модератора на Санкт-Петербургском и Восточном экономических форумах.