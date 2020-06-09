Граффити возрастом две тысячи лет помогло раскрыть одну из загадок Помпей 9.06.2020, 9:01

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Фото: selfguide.ru

Археологи обнаружили необычную надпись на одном из домов.

Имя молодой девушки, нацарапанное на расписанной фресками стене роскошной виллы в Помпеях, оказалось ключом к разгадке личности владельца дома, пишет nv.ua.

Граффити с именем «Муммия» было найдено на высоте 1,38 м над полом на одной из внутренних стен виллы, рассказывают археологи.

То, что слово было написано довольно низко от земли, указывает на то, что автором граффити был ребенок, вероятно, сама Муммия и, вероятно, она была членом семьи, настолько смелой, что не боялась писать на тонко расписанных стенах дома родителей.

Муммия — это женская версия родового имени Муммий (Mummius). В соответствии с римскими традициями, личное имя девочек обычно являлось женской версией фамилии, так что, скорее всего, девушкой, написавшей на стене свое имя, была Муммия Муммиус.

Плебейская семья Муммиев стала известной во 2 веке до нашей эры, когда Луций Муммиус стал первым из семьи консулом в 146 году до нашей эры. Как консул, он возглавлял римскую армию в ахейской войне против Греции и покорял Коринф. По возвращении в Рим он был удостоен триумфа в знак признания его заслуг. Он был первым Новым Человеком — Homo novus, то есть человеком, у которого не было консулов в роду, который был удостоен такой чести.

Фото: Archaeological park of Pompeii

Среди женщин только одна Муммия упоминается в учебниках истории. Муммия Ахаика, правнучка полководца Луция, была матерью императора Сервия Гальбы, который занял трон после самоубийства Нерона. Его краткое правление с июня 68 года по январь 69 года нашей эры ознаменовало Год четырех императоров.

Напомним, вилла, расположенная к северу от городских стен Помпей, была впервые обнаружена в 2018 году. Тогда главной новостью стало обнаружение останков лошади, которая стала жертвой извержения Везувия.

Ученые сделали гипсовый слепок погибшего животного. Впервые, благодаря подобной технике слепка, стало возможным восстановить полный силуэт лошади, найденной в зоне, которая пострадала от извержения вулкана.

На голове животного сохранились металлические детали уздечки — удила из дорогого железа и бронзовые накладки на затылочном ремне. Исследователи полагают, что это была взрослая лошадь ростом около 150 см в холке. Предположительно, в те времена эта лошадь считалась весьма крупной особью и, вероятно, участвовала в боях.

Кроме останков лошади, при раскопках обнаружили амфоры, кухонную утварь и фрагменты деревянной кровати. Археологи также раскопали могилу человека, который умер после извержения, а также предметы домашнего обихода, включая кувшин.

Раскопки продолжились в 2020 году и помогли лучше узнать жизненное пространство семьи. Команда раскопала великолепные фрески в большом криптопортике (крытом коридоре виллы). Автограф Муммии был обнаружен как раз на одной из стен криптопортика.

Когда конюшню нашли в 2018 году, археологи указали, что вилла должна была принадлежать высокопоставленному военному офицеру. Благодаря молодой девушке и ее хулиганству у ученых есть веские доказательства того, что офицер был членом семьи Муммиев. Они занимали ряд важных политических и военных должностей в 1 веке до того, как Помпеи были уничтожены.