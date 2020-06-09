Пьяный актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 26 9.06.2020, 9:11

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Фото: Twitter

Его задержала полиция.

Автомобиль, которым управлял актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона госпитализирован с серьезными травмами. Ефремов задержан. В полиции сообщили, что актер был пьян.

— Автомобиль под управлением Ефремова с серьезным превышением скорости вылетел на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах российской столицы.

ДТП попало на видео. На кадрах видно, что автомобиль вылетает на встречную полосу врезается в движущуюся навстречу машину.

Водитель автофургона оказался зажат в салоне, его доставали спасатели. Мужчину передали медикам, он в крайне тяжелом состоянии.

— В настоящее время пострадавший мужчина госпитализирован. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы, — сказал собеседник ТАСС.

Михаил Ефремов сам вышел из машины. Его задержала полиция. Актера направили на медицинское освидетельствование.

Очевидцы сообщают, что актер был сильно пьян.

«Точно никто не умер?» — спросил Ефремов.

Позже в полиции подтвердили, что актер был пьян.

— Водитель освидетельствован, у него установлено состояние алкогольного опьянения, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.