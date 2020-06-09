Пьяный актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

Пьяный актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы26
- 9.06.2020, 9:11
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Его задержала полиция.
Автомобиль, которым управлял актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона госпитализирован с серьезными травмами. Ефремов задержан. В полиции сообщили, что актер был пьян.
— Автомобиль под управлением Ефремова с серьезным превышением скорости вылетел на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах российской столицы.
ДТП попало на видео. На кадрах видно, что автомобиль вылетает на встречную полосу врезается в движущуюся навстречу машину.
Водитель автофургона оказался зажат в салоне, его доставали спасатели. Мужчину передали медикам, он в крайне тяжелом состоянии.
— В настоящее время пострадавший мужчина госпитализирован. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы, — сказал собеседник ТАСС.
Михаил Ефремов сам вышел из машины. Его задержала полиция. Актера направили на медицинское освидетельствование.
Очевидцы сообщают, что актер был сильно пьян.
«Точно никто не умер?» — спросил Ефремов.
Позже в полиции подтвердили, что актер был пьян.
— Водитель освидетельствован, у него установлено состояние алкогольного опьянения, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.