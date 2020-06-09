Коронавирус охватил завод «Зенит» в Могилеве 9.06.2020, 9:15

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Фото: zenit.by

Сотрудники предприятия сообщают о вспышке инфекции.

Вспышка коронавируса на заводе "Зенит" в Могилеве. Госпитализированы несколько работников, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Новый очаг Сovid-19 на заводе "Зенит" в Могилеве. Забрали сотрудника инструментального цеха", - пишет один из работников.

"На предприятии ОАО "Зенит" в Могилеве болеют более 10 сотрудников. Как минимум, трое госпитализированы. Проводили санитарную обработку и дезинфекцию помещений, но не везде", - сообщает житель Могилева.

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