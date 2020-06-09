закрыть
9 июня 2020, вторник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Врач кричит: выйдите отсюда, не заражайте меня!»

4
  • 9.06.2020, 9:30
  • 5,497
«Врач кричит: выйдите отсюда, не заражайте меня!»
Фото: agefotostock.com

Репортаж из охваченного эпидемией Слуцка.

Журналист слуцкого издания «Кур’ер» Катя Колесникова написала о душераздирающих сценах, которые происходят в больницах города во время эпидемии коронавируса:

«Слуцкая поликлиника сегодня, 8 июня. Скандал возле кабинета врача. Врач кричит: «Выйдите отсюда, не заражайте меня, не заражайте меня!!!» А пенсионерка без маски кричит в ответ: «Успокойтесь, вы с этим коронавирусом с ума все посходили».

Такая вот сценка. А потом происходят подобные истории, когда случчанка не воспринимала коронавирус как проблему, а считала, что людей просто пугают. Результат: заболевание коснулось ее семьи и близких родственников. По цепочке заболела она сама, ее сестра, зять… Мнение женщины поменялось.

И хорошо, если люди в таких случаях живые остаются. А если не остаются, то лежат в пластиковом мешке и пугают пациентов больницы. А пациенты «ковидных» отделений смотрят из окон каждый день и кирпичи от страха в штаны кладут — вдруг они завтра следующие. От «короны» же многие сгорают быстро. Сегодня ты большой и сильный, а завтра перед Богом стоишь слабый и жалкий.

Те, кто каждый день такое видит, точно не говорят, что «вы все с ума посходили».

Зато в самом городе народ расслабился. Солнышко, лето, тепло. Кажется, и вируса нету. И если что-то в воздухе и витает, то только выборы.

Вам же не рассказывают, сколько в Слуцке заразилось и сколько умерло? А я вам скажу эту математику.

Заразилось XУZ, умерло XУ.

Другими словами, вам не скажут. Поэтому одни иксы и игреки в ваших головах. Мол, решайте сами. А потом раз — и сам человек или его близкий в пластиковом мешке.

И вообще, человек (и особенно белорус) — он «такая скотина, что ко всему привыкает». Есть ощущение, что если бы у нас и показывали цифры, скажем, по 3 смерти в день, то уже бы привыкли: «Можа, так и трэба». И еще бы удивлялись, почему сегодня умерли не три, а всего лишь один.

Но вернусь я к бабке и врачу. Нам и статистика не нужна. По одному крику врача (он же во всем этом варится) можно понять, что расслабляться рано (он-то знает, сколько медиков заразилось с апреля, ой как хорошо знает, даже по именам может перечислить). Но врачам рты позатыкали, чтобы не было психоза.

Правда, в кабинете с бабкой ему никакой чиновник рот не заткнет. Вот и кричит. Страшно потому что».


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко