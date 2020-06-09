«Врач кричит: выйдите отсюда, не заражайте меня!» 4 9.06.2020, 9:30

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Фото: agefotostock.com

Репортаж из охваченного эпидемией Слуцка.

Журналист слуцкого издания «Кур’ер» Катя Колесникова написала о душераздирающих сценах, которые происходят в больницах города во время эпидемии коронавируса:

«Слуцкая поликлиника сегодня, 8 июня. Скандал возле кабинета врача. Врач кричит: «Выйдите отсюда, не заражайте меня, не заражайте меня!!!» А пенсионерка без маски кричит в ответ: «Успокойтесь, вы с этим коронавирусом с ума все посходили».

Такая вот сценка. А потом происходят подобные истории, когда случчанка не воспринимала коронавирус как проблему, а считала, что людей просто пугают. Результат: заболевание коснулось ее семьи и близких родственников. По цепочке заболела она сама, ее сестра, зять… Мнение женщины поменялось.

И хорошо, если люди в таких случаях живые остаются. А если не остаются, то лежат в пластиковом мешке и пугают пациентов больницы. А пациенты «ковидных» отделений смотрят из окон каждый день и кирпичи от страха в штаны кладут — вдруг они завтра следующие. От «короны» же многие сгорают быстро. Сегодня ты большой и сильный, а завтра перед Богом стоишь слабый и жалкий.

Те, кто каждый день такое видит, точно не говорят, что «вы все с ума посходили».

Зато в самом городе народ расслабился. Солнышко, лето, тепло. Кажется, и вируса нету. И если что-то в воздухе и витает, то только выборы.

Вам же не рассказывают, сколько в Слуцке заразилось и сколько умерло? А я вам скажу эту математику.

Заразилось XУZ, умерло XУ.

Другими словами, вам не скажут. Поэтому одни иксы и игреки в ваших головах. Мол, решайте сами. А потом раз — и сам человек или его близкий в пластиковом мешке.

И вообще, человек (и особенно белорус) — он «такая скотина, что ко всему привыкает». Есть ощущение, что если бы у нас и показывали цифры, скажем, по 3 смерти в день, то уже бы привыкли: «Можа, так и трэба». И еще бы удивлялись, почему сегодня умерли не три, а всего лишь один.

Но вернусь я к бабке и врачу. Нам и статистика не нужна. По одному крику врача (он же во всем этом варится) можно понять, что расслабляться рано (он-то знает, сколько медиков заразилось с апреля, ой как хорошо знает, даже по именам может перечислить). Но врачам рты позатыкали, чтобы не было психоза.

Правда, в кабинете с бабкой ему никакой чиновник рот не заткнет. Вот и кричит. Страшно потому что».