Лукашенко и его приближенные очень нервничают 11 9.06.2020, 9:38

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ФОТО: GAZETABY.COM

Белорусы массово поддерживают кандидатов протеста.

Сторонники находящегося за решеткой Сергея Тихановского продолжают собирать длинные очереди граждан, которые хотят поставить подпись за право его жены Светланы претендовать на пост президента. Социологи говорят о беспрецедентно низком уровне доверия населения к Лукашенко, пишет журналист издания ng.ru Антон Ходасевич.

В воскресенье подписи в поддержку Светланы Тихановской собирали на 30 пикетах по всей стране. В Минске возле центрального Комаровского рынка к обеду уже собралось более тысячи человек. Начавшийся дождь вынудил собравшихся раскрыть зонты, но не уйти. Длинные очереди к их пикетам выстроились и в других городах. Журналистам люди говорят о том, что они не столько за кого-то, сколько против Лукашенко и больше не хотят видеть его у руля государства. Люди скандировали «Лукашенко, уходи!», «Солидарность!», «Верым. Можам. Пераможам!», «Жыве Беларусь!».

Как следует из заявлений самого Лукашенко, его такая ситуация очень злит. На прошлой неделе, назначая новое правительство, он рассказал о том, что очереди созданы искусственно, по принципу «карусели», и стоят в ней одни и те же люди, которых специально подвозят туда. В тот же день государственные пропагандисты, желая продемонстрировать в эфире госканала, что в поддержку Лукашенко тоже собираются очереди у пикетов, на два часа организовали такой пикет с песнями, танцами и даже столами для настольного тенниса. К нему действительно подвезли людей на автобусах. После того как Белорусское телевидение сняло картинку, пикет свернули и всех увезли.

Воскресенье началось с задержания нескольких членов инициативных групп. В частности, правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании члена инициативной группы Светланы Тихановской – Олега Бобровского. Его остановили сотрудники ГАИ, когда он ехал на пикет, у него забрали палатку, столы, подписные листы и порядка 1500 уже собранных подписей. Еще одного сборщика подписей за Тихановскую люди в штатском утащили в автобус прямо с пикета. Правозащитники фиксировали попытки задерживать граждан, которые пришли на пикет, однако их удавалось «отбить».

Хаотичные действия власти свидетельствуют о том, что Лукашенко и его приближенные очень нервничают, отмечают местные аналитики. Основанием для таких выводов эксперты называют ухудшение экономической ситуации в регионах, активность глубинки во время недавних протестов против декрета о «тунеядцах», а также наблюдаемые сейчас длинные очереди желающих подписаться за альтернативных действующему президенту кандидатов.

Не прекращается в Беларуси и эпидемия коронавируса. Люди продолжают болеть и умирать, а власть продолжает не предпринимать никаких мер. Даже самые ярые сторонники Лукашенко – пенсионеры в деревнях, видя несовпадение его высказываний по поводу коронавируса с тем, что происходит рядом с ними, начинают возмущаться его действиями.