Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом 6 9.06.2020, 9:41

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Фото: Офис Президента

От этой идеи президенту Украины пришлось отказаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, «что это не страшно».

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: «Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — сказал он.

Зеленский добавил, что несмотря на то, что он не боится заразиться, от этой идеи пришлось отказаться.

«Решили, что слишком. Перебор», — отметил он.

Кроме того, по его словам, его не простила бы семья: «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы».